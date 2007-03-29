Новая команда XXIX Московского международного кинофестиваля

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXIX Московского международного кинофестиваля, который стартует 21 июня 2007. Президентом нынешнего ММКФ утвержден Никита Михалков. Об этом сообщил возглавляющий оргкомитет Михаил Швыдкой — руководитель Федерального Агентства по культуре и кинематографии РФ. Впервые фестивалем будет заниматься компания "Медиафест", выигравшая соответствующий тендер. Генеральным директором фестиваля стала Наталья Семина, возглавляющая "Медиафест". Директором программ назначена Кирси Тюккюляйнен, известная деятельница финского кинематографа, давно имеющая тесные контакты с миром российского кино. Ранее Михаил Швыдкой сказал, что смена команды фестиваля за три месяца до его проведения, конечно, создаст определенные сложности, но также руководитель Роскультуры выразил и уверенность в том, что новая команда с задачами справится.