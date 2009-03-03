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«Первая любовь» - в новом кинотеатре!

3 марта
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3 марта 2009
Помпезная премьера российского мюзикла для молодежи «Первая любовь» состоялась 3 марта на открытии нового кинотеатра «Киностар Майами» в ТЦ «Метрополис» на Войковской.
«Киностар Майами» представляет собой типичный продукт своего времени: хай-тек, огромные фотографии с видами Майами на стенах, атмосфера улиц и пляжей, продуманные зоны отдыха. К услугам зрителей - самые горячие новинки кино-проката, просторные 12 кинозалов на 3000 посадочных мест с комфортабельными креслами, цифровой звук Dolby Digital Surround EX. Зал First class. Два зала с цифровой системой Real D 3D. Кафе Red Lounge с Vip-зоной, стилизованной под элитный ночной клуб Майами. Game zone. Все настолько типичное для большинства современных кинозалов - отличие только в масштабе.
Пока приглашенные гости и прочие счастливчики штурмовали банкетный стол, представители «Киностар Де Люкс» Пол Хет, Шери Редстоун и директор кинотеатра «Киностар Майами» Ольга Чирихина поприветствовали всех и торжественно перерезали символическую красную ленточку. После этого на сцену вынесли большой торт, украшенный логотипом компании. Его мигом поглотила толпа, как и все остальное съедобное на этом вечере.
Публику развлекали не только едой и выпивкой, но и профессиональными танцами и пением. Даже бармен принял участие в этом шоу, показав все свои акробатические трюки.
Под конец ведущая вечера Тутта Ларсен попросила взойти на сцену съемочную группу «Первой любви», что вобщем-то было весьма непросто в образовавшейся толчее. Но режиссер Егор Дружинин, исполнительница главной роли Юлия Савичева, балерина Илзе Лиепа, актеры Дмитрий Бурукин и Илья Глинников не новички на подобных мероприятиях, да и охрана охотно помогла им пройти. Впрочем, слов о фильме было сказано совсем немного - его создатели понимали, что люди уже устали от духоты и толкотни. И посему совсем скоро объявили о начале показа.
Рецензию на фильм вы можете с интересом прочесть в рубрике «Премьеры».

Макс Милиан
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персоны
Дмитрий БурукинИлья ГлинниковЕгор ДружининТутта ЛарсенИлзе ЛиепаЮлия Савичева
фильмы
Первая любовь

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«Первая любовь» - в новом кинотеатре! фотографии
«Первая любовь» - в новом кинотеатре! фотографии
«Первая любовь» - в новом кинотеатре! фотографии
«Первая любовь» - в новом кинотеатре! фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Тимохина Ольга (Боровичи)   18.04.2009 - 21:29
фильм очень прикольный, особенно как Юля Савичива пела с Дмитрием Бурукиным мне понравилось читать далее>>
Всего сообщений: 1
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