«Первая любовь» - в новом кинотеатре!

Помпезная премьера российского мюзикла для молодежи «Первая любовь»
состоялась 3 марта на открытии нового кинотеатра «Киностар Майами» в ТЦ «Метрополис» на Войковской.
«Киностар Майами» представляет собой типичный продукт своего времени: хай-тек, огромные фотографии с видами Майами на стенах, атмосфера улиц и пляжей, продуманные зоны отдыха. К услугам зрителей - самые горячие новинки кино-проката, просторные 12 кинозалов на 3000 посадочных мест с комфортабельными креслами, цифровой звук Dolby Digital Surround EX. Зал First class. Два зала с цифровой системой Real D 3D. Кафе Red Lounge с Vip-зоной, стилизованной под элитный ночной клуб Майами. Game zone. Все настолько типичное для большинства современных кинозалов - отличие только в масштабе.
Пока приглашенные гости и прочие счастливчики штурмовали банкетный стол, представители «Киностар Де Люкс» Пол Хет, Шери Редстоун и директор кинотеатра «Киностар Майами» Ольга Чирихина поприветствовали всех и торжественно перерезали символическую красную ленточку. После этого на сцену вынесли большой торт, украшенный логотипом компании. Его мигом поглотила толпа, как и все остальное съедобное на этом вечере.
Публику развлекали не только едой и выпивкой, но и профессиональными танцами и пением. Даже бармен принял участие в этом шоу, показав все свои акробатические трюки.
Под конец ведущая вечера Тутта Ларсен попросила взойти на сцену съемочную группу «Первой любви»
, что вобщем-то было весьма непросто в образовавшейся толчее. Но режиссер Егор Дружинин, исполнительница главной роли Юлия Савичева, балерина Илзе Лиепа, актеры Дмитрий Бурукин и Илья Глинников не новички на подобных мероприятиях, да и охрана охотно помогла им пройти. Впрочем, слов о фильме было сказано совсем немного - его создатели понимали, что люди уже устали от духоты и толкотни. И посему совсем скоро объявили о начале показа.
Рецензию
на фильм вы можете с интересом прочесть в рубрике «Премьеры»
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