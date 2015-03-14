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Второй фестиваль «параллельного» кино

3 марта
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3 марта 1989
В Ленинграде при участии Союза Кинематографистов СССР проходит Второй фестиваль параллельного кино «Cine Fantom». Это было значительное событие, о котором говорили, писали. Первые показы были в Институте киноинженеров, а затем в Доме кино. Директор фестиваля - Сергей Добротворский, один из участников «параллельного» движения (группа «Че-паев»). В рамках фестиваля был устроен видео-день, как бы мини-фестиваль параллельного видео.
На Фестивале Дмитрий Фролов показывает свою короткометражку «Сон», едва ли не первый сюрреалистический фильм перестроечных лет, братья Алейниковы -«Постполитическое кино». В то время повсюду гремела скандальная слава некрореализма, блестяще срежиссированная Женей Юфитом. Видя на экране беснующихся трупаков, половина зала тут же с воплями выбегала вон. На этом фоне алейниковское кино выглядело как-то не по-боевому: семейные фото, рукодельные коллажи, официальные портреты под музыку на одной струне… (журнал «Сеанс», №10, 1995)
Из интервью Сергея Добротворского: «На фестивале произошла очень интересная вещь. Произошел, как мне кажется, определенный раскол (не скажу конфронтация) московского и ленинградского направления параллельного кино. На фестивале стало особенно ясно, что ленинградцы снимают один большой фильм на всех. В то время как Москва вдруг оказалась прибежищем сугубо авторского кино».
Результатом Второго фестиваля стал массированный PR советской печатью параллельного кино, как свидетельства обновления советского общества эпохи перестройки и гласности. В июне 1989 года авторитетный журнал «Искусство кино» напечатает подборку материалов, посвященных «параллельщикам», специально оговорив, однако, «свое неоднозначное отношение к публикуемым материалам».
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персоны
Глеб АлейниковИгорь АлейниковСергей ДобротворскийДмитрий ФроловЕвгений Юфит

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Братья Алейниковы, 1987 год
Кадр из фильма Евгения Юфита
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