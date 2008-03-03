Экстремальные условия на съемочной площадке "Чемпиона"

анонс

22 января 2007 Ермак в Доме кино В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.

22 января 2015 Назван самый прибыльный кинопроект года По итогам CPS Award им стал фильм «Любовь-морковь 2».