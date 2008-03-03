Экстремальные условия на съемочной площадке "Чемпиона"

3 марта на канале СТС состоялась премьера сериала о любви, мести и большом футболе – «Чемпион
»!
Сцену ссоры Анны (актриса Юлия Жигалина
) и Александра Жигулевых (актер Виктор Добронравов
) снимали на крыше 25-этажного дома в условиях страшной непогоды. Порывистый, пронизывающий ветер, моросящий дождь—ничто не помешало съемкам. Даже скорее так было задумано: бушующая стихия добавляет трагизма к сложившейся личной драме героев.
На крыше многоэтажки беременная Анна требует от Александра развода. Растерянный Александр смотрит на жену с опаской, пытается ее успокоить и уверить, что им не нужно разводиться и он ее очень любит. Анна отбегает от него к краю крыши. Жигулев, напуганный тем, что жена хочет покончить собой, бросается к ней. Анна, словно очнувшись, замечает, что она на самом краю. Жигулев стремительно обнимает ее, она испуганно утыкается ему в грудь. И Жига осторожно отводит рыдающую Анну от края.
Забраться на такую высь было сложно не только актером, но и всей съемочной группе со всей аппаратурой. Со столов сдувает все, в том числе и сценарий, столы с рабочими мониторами вибрирует от ветра, но съемочный процесс продолжается. В перерыве между дублями на актеров накидывают пледы и «сопутствующие» теплые вещи, отпаивают горячим чаем.
Наконец-то сцена снята, и появилась возможность получить комментарии у Виктора Добронравова.
Виктор, как вам работается в таких жутких условиях?
- Невероятно холодно, еще и такой сильный ветер. Руки и ноги очень сильно замерзли, почти их не чувствую.
(Виктор прислоняет руки к холодной батарее и, смеясь, говорит, что она кажется ему теплой
).
- Вы знаете, это еще не самые жуткие условия, в которых приходилось сниматься. Вот когда мы снимали футбольный матч, было гораздо тяжелее. На улице -12. Снег в лицо, а на нас только форма. Конечно мы «растренированные», разгоряченные бегаем по полю, но в -12 холодно все равно. Думаешь только о том, чтобы не заболеть.
И как же вы боритесь в таких условиях за свое здоровье?
- Пью арбидол и фервекс. Еще чай с медом. Обожаю мед, могу килограммами его есть.
Вы снимаетесь в достаточно сложной сцене—приходится успокаивать беременную жену, которая стоит на «обрыве». А в Вашей личной жизни часто бывают такие сцены. Или все пока в порядке?
- Да, сейчас все хорошо. Личной жизни просто нет, не из-за чего переживать! (Смеется) Сейчас совсем на нее нет времени.
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