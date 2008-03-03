В Москве компании Star Media вручили "Золотой меч"

анонс

3 ноября коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров» была представлена в рамках LEXUS NEO COUTURE.

18 февраля 2013

Чак Берри - в Москве

Певец и гитарист, один из отцов рок-н-ролла, Чак Берри выступил с концертом 20 марта в клубе «Б1 Maximum».