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В Москве компании Star Media вручили "Золотой меч"

3 марта
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3 марта 2008
3 марта в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Премии «Золотой меч» пятого международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова.
Наградную статуэтку фестиваля, - «Золотой меч», в номинации лучший телевизионный художественный фильм, получила компания «Стар Медиа» за восьмисерийный военно-шпионский сериал «Смерть Шпионам» (режиссер - Сергей Лялин, сценарий – Марк Гресь).
Ведущими церемонии были заслуженная артистка России, член жюри Наталья Хорохорина и президент кинофестиваля военного кино Олег Угрюмцев.
Члены жюри: Людмила Мальцева – народная артистка РФ; Юрий Назаров – народный артист РФ; Александр Голобородько – народный артист РФ; Павел Винник – народный артист РФ, - не только с интересом наблюдали за церемонией вручения, но и сами принимали в ней активное участие: со сцены звучали песни, стихи и теплые слова в адрес лауреатов и организаторов фестиваля.
Гран-при фестиваля жюри присудило картине Никиты Михалкова «12» .
В номинации «Лучший сценарий» была отмечена работа Юрия Кары, фильм «Королев».
«Лучшей операторской работой» названа работа Рохиера Стофферса и Сергея Трофимова в фильме «Монгол» (режиссер Сергей Бодров-старший).
Молодая актриса Светлана Иванова Отец» Ивана Соловов) получила «Золотого меч» за лучшую женскую роль. За роль «хирурга» в картине Никиты Михалкова «12» актер Сергей Газаров получил приз за лучшую мужскую роль.
Работа режиссера Виктора Падалка за документальный проект «Человек, создавший Бога» была отмечена медалью «Петр I».
Пятый международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова проходил с 4 по 7 декабря в столице Кубани Краснодаре, при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства Обороны, Департамента культуры Краснодарского края и Администрации города Краснодара.
Юрий Озеров - народный артист СССР, заслуженный деятель искусств Польши, Чехии и Словакии, автор самых крупных в мире киноэпопей о войне: «Освобождение», «Солдаты свободы», «Битва за Москву», «Сталинград».
Юрий Озеров - единственный в мире режиссер, посвятивший свою творческую жизнь теме войны. Пройдя по фронтовым дорогам от Москвы до Берлина, от рядового до майора, Юрий Озеров решил посредством кинематографа еще раз предупредить человечество о смертельной опасности, которую несет в себе любая война.
Идея создания фестиваля родилась у нынешнего Президента фестиваля, ученика мастера, Олега Урюмцева. Девиз фестиваля: - «Через войну в кино - против войны в мире!».
Главный приз фестиваля «Золотой меч» (автор идеи Олег Урюмцев - Президент фестиваля) - выполнен мастерами творческого объединения «Софрино» и представляет собой 25-ти сантиметровый «Золотой меч», утопающий лезвием в кинопленке. Кино – усмиряет войну. Такова идея.
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персоны
Сергей Бодров (ст.)Павел ВинникСергей ГазаровАлександр ГолобородькоМарк ГресьСветлана ИвановаЮрий КараСергей ЛялинЛюдмила МальцеваНикита МихалковЮрий НазаровЮрий ОзеровИван СолововСергей ТрофимовНаталья Хорохорина
фильмы
12КоролёвМонголОтецСмерть шпионам!

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