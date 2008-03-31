Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

На экраны вышел сериал «Литейный, 4», заявленный создателями как «телевизионный блокбастер». Широко разрекламированный проект почти три недели держался на третьем месте в телерейтингах. И всё-таки сериал не завоевал сердца зрителей так, как удалось «Ментам».Почему, по-вашему, не удался сериал «Литейный, 4»?По-моему из-за огромного бюджета, который выделили продюсеры с НТВ. Режиссеры, сценаристы и актеры к провалу сериала «Литейный, 4» не имеют никакого отношения.Постараюсь объяснить почему...1. Большинство режиссеров фильма довольно маститые. Стас Мареев, например, до «Литейного...» снял любимые народом сериалы «Спецназ» и «Бандитский Петербург». Игоря Мужжухина мы знаем как режиссера комедийного фильма «Вовочка», одной из удачных серий «Оперов», четвертой части «Даши Васильевой...» и экранизации романов Болучевского – сериала «Двое из ларца». Алексей Праздников до «Литейного...» снимал «Морских дьяволов», а до «Морских дьяволов» – «Кобру» и «Маросейку, 12». Андрей Балашов известен как создатель юмористических программ о прапорщике Задове. Для остальных режиссеров «Литейный, 4» –– дебют. Но это не значит, что они молодые и «зеленые»: каждый из них работал в кино и до «Литейного...». Алексей Гусев, например, являлся постановщиком визуальных сцен в «Спецназе», Шакир Загидуллин – монтажером «Убойной силы» и «Ментовских войн», а Андрей Щербинин – сценаристом «Синдиката» и «Винтовой лестницы».2. Провал сценаристов тоже отпадает. Истории к сериалу писали: актер и режиссер Игорь Копылов («Улицы разбитых фонарей»), известный сценарист Сергей Сейранян, автор четырех наиболее удачных сценариев «Улиц...», те же Щербинин, Балашов, Гусев...3. Ну и актеров я сухими из воды выведу. Помните, кто играл центральные роли в «Литейном...»? Конечно, помните... Играли наши замечательные менты с «улиц разбитых фонарей». Те самые, которые еще будучи операми из «убойного» отдела и носящие имена, придуманные Андреем Кивиновым, ловили «моль бледную», «даму с собакой», «человека со шрамом», «выгодного жениха», «черную вдову», «хромого черта», «балтийского цирюльника» и многих других...Рискну предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».