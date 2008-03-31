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Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

31 марта
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31 марта 2008
На экраны вышел сериал «Литейный, 4», заявленный создателями как «телевизионный блокбастер». Широко разрекламированный проект почти три недели держался на третьем месте в телерейтингах. И всё-таки сериал не завоевал сердца зрителей так, как удалось «Ментам».

Почему, по-вашему, не удался сериал «Литейный, 4»?
По-моему из-за огромного бюджета, который выделили продюсеры с НТВ. Режиссеры, сценаристы и актеры к провалу сериала «Литейный, 4» не имеют никакого отношения.
Постараюсь объяснить почему...

1. Большинство режиссеров фильма довольно маститые. Стас Мареев, например, до «Литейного...» снял любимые народом сериалы «Спецназ» и «Бандитский Петербург». Игоря Мужжухина мы знаем как режиссера комедийного фильма «Вовочка», одной из удачных серий «Оперов», четвертой части «Даши Васильевой...» и экранизации романов Болучевского – сериала «Двое из ларца». Алексей Праздников до «Литейного...» снимал «Морских дьяволов», а до «Морских дьяволов» – «Кобру» и «Маросейку, 12». Андрей Балашов известен как создатель юмористических программ о прапорщике Задове. Для остальных режиссеров «Литейный, 4» –– дебют. Но это не значит, что они молодые и «зеленые»: каждый из них работал в кино и до «Литейного...». Алексей Гусев, например, являлся постановщиком визуальных сцен в «Спецназе», Шакир Загидуллин – монтажером «Убойной силы» и «Ментовских войн», а Андрей Щербинин – сценаристом «Синдиката» и «Винтовой лестницы».

2. Провал сценаристов тоже отпадает. Истории к сериалу писали: актер и режиссер Игорь Копылов («Улицы разбитых фонарей»), известный сценарист Сергей Сейранян, автор четырех наиболее удачных сценариев «Улиц...», те же Щербинин, Балашов, Гусев...

3. Ну и актеров я сухими из воды выведу. Помните, кто играл центральные роли в «Литейном...»? Конечно, помните... Играли наши замечательные менты с «улиц разбитых фонарей». Те самые, которые еще будучи операми из «убойного» отдела и носящие имена, придуманные Андреем Кивиновым, ловили «моль бледную», «даму с собакой», «человека со шрамом», «выгодного жениха», «черную вдову», «хромого черта», «балтийского цирюльника» и многих других...

Рискну предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».

Андрей Питерский, журналист
2008 год
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персоны
Станислав МареевИгорь МужжухинАлексей Праздников
фильмы
Литейный, 4 (1-й сезон)

обсуждение >>
№ 16
Юрий Мизонов (Красноярск)   28.11.2012 - 17:52
В общем и целом сериал сответствует сегодняшним требованиям неискушенногозрителя. Но по качеству игры и подбору артистов под оюбразы песонажей я бы дал оценку изменив клички персонажей. Так Моцарту подошла... читать далее>>
№ 15
Майоров (Киев)   5.09.2011 - 19:42
В сериале не уделяется внимание мелким деталям, таким каким уделяется внимание в сериалах западного производства. Другими словами спецотдел в понимании сценаристов это такая тихая уютная комната и тишина... читать далее>>
№ 14
Елена Красносельская (Москва)   29.06.2011 - 22:09
Непонятно. Продолжение чуть поскромнее, не такие тупые диалоги и интерьеры. Сюжет чуть умнее. Но актёры...Мельникова - просто кошмар. Такое ощущение , что она проглотила курицу замороженную и боиться,... читать далее>>
№ 13
DL (Рязань)   29.06.2011 - 21:52
Меня поразило появление Мельниковой в одной из утренних передач,где она рекламироврала свой особняк.Весьма посредственная "актриса" ,что называется,на подтанцовке,играет фальшиво,получает такие... читать далее>>
№ 12
Влада33 (Санкт-Петербург)   30.11.2010 - 12:07
Фильм действительно не очень. Актеры в общем-то играют неплохо, за исключением Мельниковой. Я вообще считаю, что она плохая актриса. Слишком старательная, это видно в кадре. Нет в ней божьей искры. Но... читать далее>>
Всего сообщений: 15
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