«Гитлер капут!». Съемки клипа

4 марта в Москве прошли съемки клипа Тимати и Анны Семенович на песню «Любовь и Мир», которая стала главным саундтреком к фильму «Гитлер капут!».
Кроме Анны Семенович и Тимати в съемках клипа, равно как и в записи саундтрека, приняли участие рэпперы Хайк и Бикей, более известные как Tom & Jerry. С Тимати они знакомы уже давно, а их тесное сотрудничество началось после того, как ребята победили на международном soul/r'n'b - фестивале "Версия 0.1". В настоящее время Тимати является продюсером этого дуэта. Осуществляя руководящую и направляющую роль, он охотно помогал своим подопечным во время съемок, подсказывая, какие именно движения наиболее органично иллюстрируют тот или иной музыкальный момент композиции.
В середине дня на площадку заглянул Резо Гигинеишвили, режиссер фильма «Жара»
и давний друг Тимати. В перерыве между дублями Резо не удержался и наглядно продемонстрировал участникам съемочного процесса, как, по его мнению, снимают драки в кино: получилась довольно живописная импровизация.
Съемки Анны Семенович начались ближе к вечеру. Но несмотря на это, она очень быстро включилась в рабочий процесс и они с Тимати блестяще исполнили свою партию.
Авторы и исполнители о клипе:
КОНСТАНТИН ЧЕРЕПКОВ, режиссер:
«Я уже не в первый раз работаю с Тимати. Если быть точным – это наш четвертый совместный проект. Могу сказать, что на съемках артисты выкладывались по полной, они настоящие профессионалы. Работать с ними очень приятно. Сам клип будет выполнен в молодежной стилистике, а в видеоряд мы планируем включить фрагменты из фильма «Гитлер капут!». Мне кажется, что смонтировать музыкальный ролик исключительно из кадров фильма – это скучно, а вот вживить их в структуру клипа – гораздо интереснее и гораздо сложнее».
ТИМАТИ, рэппер, исполнитель роли «50 Бундес шиллингов» в фильме «Гитлер, капут!»:
«Трек «Любовь и мир» мы записали вместе с Tom & Jerry, это первые артисты лебла "Black Star Inc.". В песне у меня есть кусок, в котором я читаю реп - 16 тактов. Вместе с Анной Семенович у нас есть небольшая история в этой песне. Аня играет главную роль в фильме «Гитлер капут!», а я снялся в нескольких эпизодах в роли модного рэппера «50 Бундес шиллингов». Весь фильм – это настоящая трэш комедия, и саундтрек туда очень хорошо вписался».
АННА СЕМЕНОВИЧ, певица, исполнительница главной роли в фильме «Гитлер капут!»:
«С Тимати мы хорошо знакомы по совместной работе в фильме «Гитлер капут!», где я сыграла роль роскошной гламурной разведчицы, а он – модного рэппера «50 Бундес шиллингов». Позже я получила от него предложение совместно записать песню – главный саундтрек к фильму. Представляете, я там даже читаю рэп! Это было очень необычно, но Тимати всему меня быстро научил. Мне кажется, у меня здорово получилось!»
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