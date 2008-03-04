Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гитлер капут!». Съемки клипа

4 марта
Все года

Хроника кино >>
4 марта 2008
4 марта в Москве прошли съемки клипа Тимати и Анны Семенович на песню «Любовь и Мир», которая стала главным саундтреком к фильму «Гитлер капут!».
Кроме Анны Семенович и Тимати в съемках клипа, равно как и в записи саундтрека, приняли участие рэпперы Хайк и Бикей, более известные как Tom & Jerry. С Тимати они знакомы уже давно, а их тесное сотрудничество началось после того, как ребята победили на международном soul/r'n'b - фестивале "Версия 0.1". В настоящее время Тимати является продюсером этого дуэта. Осуществляя руководящую и направляющую роль, он охотно помогал своим подопечным во время съемок, подсказывая, какие именно движения наиболее органично иллюстрируют тот или иной музыкальный момент композиции.
В середине дня на площадку заглянул Резо Гигинеишвили, режиссер фильма «Жара» и давний друг Тимати. В перерыве между дублями Резо не удержался и наглядно продемонстрировал участникам съемочного процесса, как, по его мнению, снимают драки в кино: получилась довольно живописная импровизация.
Съемки Анны Семенович начались ближе к вечеру. Но несмотря на это, она очень быстро включилась в рабочий процесс и они с Тимати блестяще исполнили свою партию.
Авторы и исполнители о клипе:
КОНСТАНТИН ЧЕРЕПКОВ, режиссер:
«Я уже не в первый раз работаю с Тимати. Если быть точным – это наш четвертый совместный проект. Могу сказать, что на съемках артисты выкладывались по полной, они настоящие профессионалы. Работать с ними очень приятно. Сам клип будет выполнен в молодежной стилистике, а в видеоряд мы планируем включить фрагменты из фильма «Гитлер капут!». Мне кажется, что смонтировать музыкальный ролик исключительно из кадров фильма – это скучно, а вот вживить их в структуру клипа – гораздо интереснее и гораздо сложнее».
ТИМАТИ, рэппер, исполнитель роли «50 Бундес шиллингов» в фильме «Гитлер, капут!»:
«Трек «Любовь и мир» мы записали вместе с Tom & Jerry, это первые артисты лебла "Black Star Inc.". В песне у меня есть кусок, в котором я читаю реп - 16 тактов. Вместе с Анной Семенович у нас есть небольшая история в этой песне. Аня играет главную роль в фильме «Гитлер капут!», а я снялся в нескольких эпизодах в роли модного рэппера «50 Бундес шиллингов». Весь фильм – это настоящая трэш комедия, и саундтрек туда очень хорошо вписался».
АННА СЕМЕНОВИЧ, певица, исполнительница главной роли в фильме «Гитлер капут!»:
«С Тимати мы хорошо знакомы по совместной работе в фильме «Гитлер капут!», где я сыграла роль роскошной гламурной разведчицы, а он – модного рэппера «50 Бундес шиллингов». Позже я получила от него предложение совместно записать песню – главный саундтрек к фильму. Представляете, я там даже читаю рэп! Это было очень необычно, но Тимати всему меня быстро научил. Мне кажется, у меня здорово получилось!»

Маркетинговое агентство SK Communications Int.
версия для печати
персоны
Резо ГигинеишвилиАнна Семенович
фильмы
Гитлер капут!

фотографии >>
«Гитлер капут!». Съемки клипа фотографии
«Гитлер капут!». Съемки клипа фотографии
«Гитлер капут!». Съемки клипа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
санек (петрозаводск)   30.03.2008 - 14:40
Не надо смеяться над войной. читать далее>>
№ 1
Александр   26.03.2008 - 13:39
Отстойный фильм, ясно по трейлеру. Шутки над холокостом, Гитлер, мол, тупица, горы силикона, и т.д. и т.п. А раз там ещё и Тимоти поёт главную песню, то единственный термин к фильму - "ужос нах!" читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР
Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР
Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.
Владислав Федосеев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Владислав Федосеев.

День рождения >>

Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Борис Моисеев
Джахангир Пазилжанов
Екатерина Радченко
Владислав Шкляев
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джон Гарфилд
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Питер Иллинг
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
все родившиеся 4 марта >>

Премьеры ТВ

В плену у лжи
3 марта
Россия 1
Мираж
3 марта
ТРК Украина
Стражи Отчизны
3 марта
Пятый канал
Чёрный пёс
3 марта
НТВ
Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ
Всем всего хорошего
8 марта
НТВ
Голос ангела
8 марта
Интер
Лёд
8 марта
Россия 1
Северное сияние. О чём молчат русалки. Фильм пятый
8 марта
ТВЦ
Управдомша
8 марта
Россия 1
Я худею
8 марта
Первый канал
Анатомия убийства
9 марта
ТВЦ
Женщина с прошлым
10 марта
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен