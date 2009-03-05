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"Музыка.DOC". Открытие фестиваля документального кино

5 марта
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5 марта 2009
"Кино без границ", по традиции скромно открывает свой очередной фестиваль. Оно и к лучшему: никакой давки у гардероба, да и у барной стойки свобода. Разве ещё что-то нужно для спокойного, осмысленного кинопросмотра? Может только бесплатный попкорн, но мечтать, как говорится, не вредно.
В программе представлены так называемые rockumentaries документальные фильмы о рок-музыке и о наиболее сумасшедших её представителях. На очереди фильмы о Патти Смит, Джо Страммере, Joy Division.
На открываюший фестиваль фильм "Gogol Bordello Non-stop" собралась, как мне показалось по-началу, весьма немногочисленная аудитория. Какого же было моё удивление, когда я увидел что зрительный зал полон. Видимо в "Иллюзионе" это обычное дело, то ли фойе просторное, то ли ещё чего-не понятно. Кроме уже не молодых людей я встретил и хипповатую молодёжь, что меня очень обрадовало. Можно сказать, кино нашло своего зрителя.
Главными действующими лицами в этот вечер были вице-призидент "Кино без границ" Антон Мазуров и главред "Rolling Stone" Александр Кондуков. Выйдя на сцену, они парой фраз очертили общее направление фестиваля, закончив на этом официальную часть.
Подробности смотрите в фестивальной колонке.

Пустовойтов Дмитрий
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"Музыка.DOC". Открытие фестиваля документального кино фотографии
"Музыка.DOC". Открытие фестиваля документального кино фотографии
"Музыка.DOC". Открытие фестиваля документального кино фотографии
"Музыка.DOC". Открытие фестиваля документального кино фотографии
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№ 2
Кислотный Джо (Манчестер)   9.03.2009 - 20:44
да мне полубому музыка у меня в крови тем более мы с джой дивижн земляки читать далее>>
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