Физик должен паять лучше лудильщика

В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни. Режиссер Михаил Ромм впервые показал широкой публике фильм "Девять дней одного года" - картину, посвященную работе советских физиков-атомщиков. Михаил Ромм собрал для участия в своей картине замечательных артистов – Иннокентий Смоктуновский, Алексей Баталов, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев, Николай Плотников, Зиновий Гердт, Валентин Никулин.

Создатели ленты приглашали зрителей в мир, который казался таким интересным и романтичным еще и потому, что в реальной жизни он был закрыт от посторонних за семью печатями.

"Фильм остался моментальным снимком исторического мгновения, с его радостной верой в могущество познающего разума; с его надеждой, что главное в жизни человечества случится уже завтра; с его готовностью работать на это завтра до самозабвения и самопожертвования и с его иронией к самому себе, к собственным готовностям. А главное, с его счастливым ощущением обновления.

Ромм сменил добротную, как двубортный пиджак, завершенную сюжетность на свободную (по тогдашним меркам), непринужденную (по тогдашним меркам) новизну стиля жизни и кино. Его раскованные герои были воплощением того времени: "что-то физики в почете, что-то лирики в загоне..."



Майя Туровская. Михаил Ромм, или Двадцать пять лет спустя... // Обыкновенный фашизм. [Сб.] СПб, 2006.