Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Физик должен паять лучше лудильщика

5 марта
Все года

Хроника кино >>
5 марта 1962
В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни. Режиссер Михаил Ромм впервые показал широкой публике фильм "Девять дней одного года" - картину, посвященную работе советских физиков-атомщиков. Михаил Ромм собрал для участия в своей картине замечательных артистов – Иннокентий Смоктуновский, Алексей Баталов, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев, Николай Плотников, Зиновий Гердт, Валентин Никулин.
Создатели ленты приглашали зрителей в мир, который казался таким интересным и романтичным еще и потому, что в реальной жизни он был закрыт от посторонних за семью печатями.
"Фильм остался моментальным снимком исторического мгновения, с его радостной верой в могущество познающего разума; с его надеждой, что главное в жизни человечества случится уже завтра; с его готовностью работать на это завтра до самозабвения и самопожертвования и с его иронией к самому себе, к собственным готовностям. А главное, с его счастливым ощущением обновления.
Ромм сменил добротную, как двубортный пиджак, завершенную сюжетность на свободную (по тогдашним меркам), непринужденную (по тогдашним меркам) новизну стиля жизни и кино. Его раскованные герои были воплощением того времени: "что-то физики в почете, что-то лирики в загоне..."

Майя Туровская. Михаил Ромм, или Двадцать пять лет спустя... // Обыкновенный фашизм. [Сб.] СПб, 2006.
версия для печати
персоны
Алексей БаталовЗиновий ГердтЕвгений ЕвстигнеевТатьяна ЛавроваВалентин НикулинНиколай ПлотниковИннокентий Смоктуновский
фильмы
Девять дней одного года

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Юленька»: Премьера
«Юленька»: Премьера
12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Александра Стриженова «Юленька».
2 комментария
Детское жюри выбирает лучший фильм, а юные зрители симпатизируют Максиму Коновалову.
Детское жюри выбирает лучший фильм, а юные зрители симпатизируют Максиму Коновалову.
Большое детское жюри Международного детского центра "Артек" подвело итоги XIV Международного детского кинофестиваля "Артек". В состав жюри кинофестиваля вошло более 3400 детей из 17 стран мира.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.
Владислав Федосеев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Владислав Федосеев.

День рождения >>

Роман Индык
Нил Кропалов
Диана Максимова
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Светлана Норбаева
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Пол Блэкторн
Дарио Грандинетти
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
Саманта Эггар
все родившиеся 5 марта >>

Премьеры ТВ

Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ
Всем всего хорошего
8 марта
НТВ
Голос ангела
8 марта
Интер
Лёд
8 марта
Россия 1
Северное сияние. О чём молчат русалки. Фильм пятый
8 марта
ТВЦ
Управдомша
8 марта
Россия 1
Я худею
8 марта
Первый канал
Анатомия убийства
9 марта
ТВЦ
Женщина с прошлым
10 марта
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен