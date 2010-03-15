Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Разгромить буржуазную агентуру в киноискусстве

5 марта
Все года

Хроника кино >>
5 марта 1949
В номере газеты «Советское искусство», вышедшем 5 марта 1949 года был опубликован отчет «Разгромить буржуазную агентуру в киноискусстве»:
«Работники советской кинематографии единодушно с гневом осудили деятельность глубоко враждебной интересам народа и советской культуры антипатриотической группы — Л. Трауберга, М. Блеймана, Н. Коварского, В. Сутырина, Н. Оттена и других, а также принесших вред своей «критической» и «теоретической» деятельностью С. Юткевича, Н. Лебедева и других.
{...}Заместитель министра кинематографии СССР тов. В. Щербина охарактеризовал реакционную сущность космополитизма.{...}
Трауберг готов отдать первородство советского кино кому угодно, лишь бы скрыть органическую связь нашего искусства с отечественной культурой. Его последователи — безродные космополиты Блейман, Сутырин, Оттен и другие, блокировавшиеся с юзовскими и гурвичами, так же, как и Трауберг, претендовали на идейно руководящие позиции в советском кино.
{...}Д. Еремин в своей речи подверг резкой критике кинодраматурга Е. Габриловича, который в своей деятельности члена редколлегии Сценарной студии совершил немало грубых ошибок, вызванных космополитическими и эстетско-формалистскими влияниями. Под крылышком Габриловича, как председателя кинокомиссии ССП, действовал Коварский. Там же, в кинокомиссии, нашел себе трибуну выученик врага народа Авербаха циничный политический интриган Сутырин.
{...}О деятельности буржуазного космополита Блеймана рассказал на собрании актива В. Корш-Саблин.
{...}Слабо прозвучал на совещании голос ленинградских кинематографистов... Художественный руководитель С. Васильев, особенно в своем первом выступлении, не мог дать удовлетворительного объяснения.
{...}Собранию актива А. Роом подробно рассказал о том, как буржуазные снобы и эстеты третировали постановку патриотического фильма «Суд чести».
{...}Заместитель министра кинематографии СССР тов. Саконтиков в своем выступлении вскрыл сущность вредоносной деятельности группы оголтелых космополитов: «{...} Режиссер и теоретик С. Юткевич, который на протяжении ряда лет преподает во ВГИКе, в последнее время ведет работу в киносекторе Института истории искусств Академии наук СССР, вольно или невольно — для нас это неважно — является активным пропагандистом антипатриотических взглядов, и за это он должен быть призван к суровой ответственности».
версия для печати
персоны
Михаил БлейманНиколай КоварскийНиколай ЛебедевЛеонид ТраубергСергей Юткевич

обсуждение >>
№ 1
Сутырин Александр Валерьевич (Киров (Вятка, Хлынов))   15.03.2010 - 11:26
Думаю, что обсуждать через 60 лет нечего. Не стоит. Была эпоха и прошла. Мне интересно знать, кем был мой однофамилец В. Сутырин. Откуда корни, есть ли потомки? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай...
«Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай...
Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.
Владислав Федосеев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Владислав Федосеев.

День рождения >>

Роман Индык
Нил Кропалов
Диана Максимова
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Светлана Норбаева
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Пол Блэкторн
Дарио Грандинетти
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
Саманта Эггар
все родившиеся 5 марта >>

Премьеры ТВ

Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ
Всем всего хорошего
8 марта
НТВ
Голос ангела
8 марта
Интер
Лёд
8 марта
Россия 1
Северное сияние. О чём молчат русалки. Фильм пятый
8 марта
ТВЦ
Управдомша
8 марта
Россия 1
Я худею
8 марта
Первый канал
Анатомия убийства
9 марта
ТВЦ
Женщина с прошлым
10 марта
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен