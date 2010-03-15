В номере газеты «Советское искусство», вышедшем 5 марта 1949 года был опубликован отчет «Разгромить буржуазную агентуру в киноискусстве»:

«Работники советской кинематографии единодушно с гневом осудили деятельность глубоко враждебной интересам народа и советской культуры антипатриотической группы — Л. Трауберга, М. Блеймана, Н. Коварского, В. Сутырина, Н. Оттена и других, а также принесших вред своей «критической» и «теоретической» деятельностью С. Юткевича, Н. Лебедева и других.

{...}Заместитель министра кинематографии СССР тов. В. Щербина охарактеризовал реакционную сущность космополитизма.{...}

Трауберг готов отдать первородство советского кино кому угодно, лишь бы скрыть органическую связь нашего искусства с отечественной культурой. Его последователи — безродные космополиты Блейман, Сутырин, Оттен и другие, блокировавшиеся с юзовскими и гурвичами, так же, как и Трауберг, претендовали на идейно руководящие позиции в советском кино.

{...}Д. Еремин в своей речи подверг резкой критике кинодраматурга Е. Габриловича, который в своей деятельности члена редколлегии Сценарной студии совершил немало грубых ошибок, вызванных космополитическими и эстетско-формалистскими влияниями. Под крылышком Габриловича, как председателя кинокомиссии ССП, действовал Коварский. Там же, в кинокомиссии, нашел себе трибуну выученик врага народа Авербаха циничный политический интриган Сутырин.

{...}О деятельности буржуазного космополита Блеймана рассказал на собрании актива В. Корш-Саблин.

{...}Слабо прозвучал на совещании голос ленинградских кинематографистов... Художественный руководитель С. Васильев, особенно в своем первом выступлении, не мог дать удовлетворительного объяснения.

{...}Собранию актива А. Роом подробно рассказал о том, как буржуазные снобы и эстеты третировали постановку патриотического фильма «Суд чести».

{...}Заместитель министра кинематографии СССР тов. Саконтиков в своем выступлении вскрыл сущность вредоносной деятельности группы оголтелых космополитов: «{...} Режиссер и теоретик С. Юткевич, который на протяжении ряда лет преподает во ВГИКе, в последнее время ведет работу в киносекторе Института истории искусств Академии наук СССР, вольно или невольно — для нас это неважно — является активным пропагандистом антипатриотических взглядов, и за это он должен быть призван к суровой ответственности».