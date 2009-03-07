Дэвид Линч: Разговор с самим собой

анонс

3 апреля 2007

Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!

Когда в начале восьмидесятых годов один из ленинградских театров осмелился поставить пьесу Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", а драматург Виктор Розов в "Литературной газете" осмелился эту постановку похвалить, в редакцию хлынули гневные письма.