Дэвид Линч: Разговор с самим собой

В марте 2009 года единственная книга самого загадочного кинорежиссера ХХ века — Дэвида Линча
— вышла на русском языке. «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество»
— это ключ к «тайной комнате» режиссера, окно в его внутренний мир, странный и противоречивый.
Жанр произведения определить очень сложно; по сути, это диалог Дэвида Линча
с самим собой, своего рода автоинтервью, где стерлись все вопросы и остались только ответы. Режиссер не учит жизни, он лишь пропускает жизнь через себя и свое творчество. У читателей останется еще множество вопросов, но на этот раз — не к гению кино, а к самим себе.
Дэвид Линч
— один из ведущих кинорежиссеров нашего времени; трижды номинировался на премию «Оскар». С начала 1970-х и по настоящее время Линч снял такие шедевры, как «Голова-ластик», «Человек-слон», «Дикие сердцем», «Твин Пикс», «Синий бархат», «Малхоланд-драйв» и «Внутренняя империя». Критики считают, что Линч
сломал стену, разделявшую арт-хаус и голливудский кинематограф. Его первая и на данный момент единственная книга «Поймать большую рыбу»
стала национальным бестселлером США в 2007 году.
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