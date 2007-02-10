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Мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы.

8 марта
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8 марта 1963
В марте 1963 года в Кремле состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Материалы встречи были опубликованы в «Правде». Из речи Н.С.Хрущева: «Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича». Картина ставится режиссером тов. Марленом Хуциевым на киностудии им. М. Горького под художественным руководством известного кинорежиссера тов. Ссергея Герасимова. Надо прямо сказать, что в этих материалах есть волнующие места. Но они, по сути дела, служат прикрытием истинного смысла картины,- который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни. Поэтому мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы».
Только в 1988 году состоялась премьера фильма, восстановленного в первоначальном виде и объеме, с первоначальным же его названием...
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фильмы
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Этой планете я бы поставила ноль
Этой планете я бы поставила ноль
Премьера фильма Киры Муратовой "Три истории" (продюсер Игорь Толстунов) состоялась 12 февраля 1997 года в Центральном доме кино. За столь невинным названием скрывались адские страсти: в каждой из трех историй совершалось убийство, и всякий раз совершалия его люди, на первый взгляд, абсолютно неспособные на это… Для той картины Рената Литвинова написала новеллу "Офелия, безвинно утонувшая" и сыграла в ней главную роль.
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