В марте 1963 года в Кремле состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Материалы встречи были опубликованы в «Правде». Из речи Н.С.Хрущева: «Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича». Картина ставится режиссером тов. Марленом Хуциевым на киностудии им. М. Горького под художественным руководством известного кинорежиссера тов. Ссергея Герасимова. Надо прямо сказать, что в этих материалах есть волнующие места. Но они, по сути дела, служат прикрытием истинного смысла картины,- который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни. Поэтому мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы».

Только в 1988 году состоялась премьера фильма, восстановленного в первоначальном виде и объеме, с первоначальным же его названием...