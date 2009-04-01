Премьера «Тараса Бульбы» в «Октябре»

- Михаил Сергеевич, а кто с Вами пришел, кто этот мужчина? – спрашивает у импазантного человека в шляпе и синем шарфе молоденькая журналистка.
- Это режиссер – улыбается в ответ Боярский
, пытаясь пройти незамеченным в VIP-зону через толпу.
Журналистка, на секунду сконфузившись, побежела было за Владимиром Бортко
, но не смогла пробраться через длинную плотную очередь жаждущих халявной водки. Между двумя такими очередями в свете фото- и видеокамер, энергично размахивая руками, стоит блокированный кольцом репортеров лидер ЛДПР Жириновский
и говорит что-то о национальном самосознании. Чуть подальше пытаются сфотографировать актера Майкова
, но его все время кто-то толкает, и Алексея Макарова
, который постоянно куда-то убегает. К продюсеру Сельянову
дважды подошли с вопросом: «Простите, а вы не Артур?». Журналистка одного из федеральных каналов слишком громко сказала своему оператору: «Опять все бухают, а мы работаем» и на этой почве разговорилась с журналисткой одного из музыкальных каналов. Молодой человек у входа в «Октябрь», пытаясь добраться до красной дорожки, случайно вступил в конский навоз. Дело в том, что здесь очень долго развлекали ожидающую публику наездники, загримированные под казаков.
В общем, на премьере «Тараса Бульбы» царила атмосфера такой затянувшейся и, видимо, изрядно всем поднадоевшей пьянки. Я было хотел спастись от духоты, дымовой завесы и ощущения абсолютной абсурдности происходящего в кинозале, но там допевал а капелла четырнадцатую народную песню хор украинской песни.
Вывод – неподготовленному человеку лучше на такого рода мероприятиях не появляться, а фотографии, без вреда для здоровья и психики, вы можете посмотреть здесь
.
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