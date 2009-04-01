Смех сквозь кильку и сало в шоколаде от звезд ТНТ

Виктор Логинов
не стал Букиным, Анна Антонова
упала в обморок, а актеры сериала «Любовь на районе»
накормили посетителей дорогого ресторана бутербродами с килькой и салом в шоколаде.
Не верите?!!!
А вот и зря. 1 апреля все это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИСХОДИЛО на вечеринке Бугага party от телеканала ТНТ в ресторане Black Berry Café. Гостям предлагали перевоплотиться в любимого всеми персонажа сериала «Счастливы вместе»
Гену Букина с помощью коктейля «Не пей! Букиным станешь!», специально изобретенного в BlackBerry для первоапрельского безумия. Единственным человеком, так и не попробовавшим этот алкогольный микс с соусом Табаско, стал, как это не удивительно, сам исполнитель роли знаменитого продавца обуви из Екатеринбурга, актер Виктор Логинов
. Виктор в этот вечер был за рулем.
Но как ведущий вечера, Виктор заставил дегустировать коктейль имени себя
всех гостей ресторана. Под «горячую руку» Логинова
попали в том числе дзюдоист Дмитрий Носов и Анна Антонова
, актриса скетчкома ТНТ «Женская Лига»
. Анна прибежала на вечеринку прямо со спектакля, поэтому ее не успели предупредить о составе коктейля. Вкус острого соуса так шокировал актрису, что она тут же изобразила обморок и рухнула в руки Логинова
.
Главные блюда вечера приготовили актеры двух юмористических сериалов ТНТ - «Универ»
и «Любовь на районе»
. Молодые актеры соревновались в искусстве приготовления незамысловатых блюд, которыми наверняка питаются персонажи их сериалов. Маша Кожевникова
и Валя Рубцова
из «Универа»
угощали закуской «Эда-мами» (вареная фасоль с морской солью). А Денис Косяков
, Анна Котова
и Игорь Стам
из «Любви на районе»
удивили гостей бутербродами с килькой и апельсинами. Гости ресторана от души веселились, когда им приносили большую тарелку, на
которой лежал бутербродик с килькой.
Десерт от шеф-повара ресторана удивил всех! Теперь каждый, кто был на Бугага party, может смело заявлять «Я ел сало в шоколаде!!!».
Ведущий вечера Виктор Логинов
предложил сделать Бугага party хорошей традицией: «Каждый год 31 декабря кто-то ходит в баню, а мы все 1 апреля ходим на Бугага party!»
.
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