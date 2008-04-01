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Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм

1 апреля
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1 апреля 2008
1 апреля в Пскове начались съемки полнометражного художественного фильма «Скоро весна». Работала над созданием фильма целая плеяда именитых людей. Для начала, автор сценария - Ирина Васильева, обладательница гран-при фестиваля «Ялта. Бархатный сезон», а также серебряной медали имени Сергия Радонежского международного фестиваля «Радонеж». Режиссер кинокартины - Вера Сторожева, известная как автор 25 документальных и 5 игровых картин, в том числе, фильма «Небо. Самолет. Девушка», «Француз», «Греческие каникулы». А ее «работа «Путешествие с домашними животными» получил пять призов на ежегодном международном кинофестивале в Коттбусе (Германия), гран-при Московского кинофестиваля и два приза основного международного жюри. Сама Вера Михайловна получила приз за режиссуру, а исполнительница главной роли Ксения Кутепова - за выдающиеся художественные достижения. Фильм также получил приз жюри Фипресси и приз «Дон Кихот», который присуждается жюри международной федерации киноклубов. Оператор-постановщик кинокартины «Скоро весна» - заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Климов, известный по фильмам «Брежнев», «26 дней из жизни Достоевского», «Ленинград», «Отец», «Вор» и другим кинокартинам. Помимо профессиональных актеров в фильме было задействовано очень много самодеятельных артистов, которым, по словам режиссера, приходится легче в силу своей естественности и непосредственности. А вот профессионалам в этом странном сочетании работается не всегда легко. По сценарию фильма, действие разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними.
Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша – возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.
Что касается жанра фильма, то режиссер определяет его, как эксцентрическую драму. Нужно отметить, что это реальная история, по ней уже снят документальный фильм, который неоднократно смотрела вся съемочная группа, что бы пропитаться органикой, понять и увидеть этот особый мир изнутри, достоверно донести до зрителя.
Съемки фильма вела телекомпания «Телесервис» при поддержке Первого канала по заказу Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации. В съемках принимали участие Ксения Кутепова, Сергей Пускепалис и псковские актеры Дмитрий Чернов и Николай Либиков.
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персоны
Ирина Васильева (II)Владимир КлимовКсения КутеповаСергей ПускепалисВера Сторожева
фильмы
Скоро весна

фотографии >>
Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм фотографии
Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм фотографии
Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм фотографии
Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Чижиков Герман (Псков)   30.03.2009 - 22:56
Здравствуйте, мы хотим очень посмотреть в месте с папой и.т.д, Скоро весна. У меня папа там снимался в главных ролях от 2 лица Чижиков Сергей. Мой папа хочет узнать будет еще снимать Вера Сторожева В псковском... читать далее>>
№ 5
Ольга (Москва)   1.07.2008 - 13:02
Пару дней назад посмотрела фильм Сторожевой "Путешествие с домашними животными" - была просто поражена этим фильмом! Так ненавязчиво и просто, без нравоучений нам рассказали о том, что каждый... читать далее>>
№ 3
Дмитрий (Питер)   16.06.2008 - 22:15
Последнее время на религиозную тему стали снимать очень много фильмов, но далеко не всем режиссерам следовало бы браться за подобную работу. Этот фильм (просто сужу по фотографиям) тоже будет иметь подобную... читать далее>>
№ 2
Юля (москва)   22.05.2008 - 15:58
Сегрей, добрый день. Я слышала, что съемки уже закончились и фильм планируют выпустить весной следующего года. И, кстати, все фильмы Сторожевой я смотрела на большом экране - просто они идут в ограниченном... читать далее>>
№ 1
Сергей Беликов (москва)   19.05.2008 - 15:40
Скажите, пожалуйста, закончились ли съемки фильма? И когда его планируют выпустить на экраны? И планируют ли вообще? Очень нравятся фильмы Сторожевой, но посмотреть, в основном, их можно только на дисках.... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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