Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм

1 апреля в Пскове начались съемки полнометражного художественного фильма «Скоро весна». Работала над созданием фильма целая плеяда именитых людей. Для начала, автор сценария - Ирина Васильева
, обладательница гран-при фестиваля «Ялта. Бархатный сезон», а также серебряной медали имени Сергия Радонежского международного фестиваля «Радонеж». Режиссер кинокартины - Вера Сторожева
, известная как автор 25 документальных и 5 игровых картин, в том числе, фильма «Небо. Самолет. Девушка
», «Француз
», «Греческие каникулы
». А ее «работа «Путешествие с домашними животными
» получил пять призов на ежегодном международном кинофестивале в Коттбусе (Германия), гран-при Московского кинофестиваля и два приза основного международного жюри. Сама Вера Михайловна получила приз за режиссуру, а исполнительница главной роли Ксения Кутепова
- за выдающиеся художественные достижения. Фильм также получил приз жюри Фипресси и приз «Дон Кихот», который присуждается жюри международной федерации киноклубов. Оператор-постановщик кинокартины «Скоро весна» - заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Климов
, известный по фильмам «Брежнев
», «26 дней из жизни Достоевского», «Ленинград
», «Отец
», «Вор
» и другим кинокартинам. Помимо профессиональных актеров в фильме было задействовано очень много самодеятельных артистов, которым, по словам режиссера, приходится легче в силу своей естественности и непосредственности. А вот профессионалам в этом странном сочетании работается не всегда легко. По сценарию фильма, действие разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними.
Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша – возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.
Что касается жанра фильма, то режиссер определяет его, как эксцентрическую драму. Нужно отметить, что это реальная история, по ней уже снят документальный фильм, который неоднократно смотрела вся съемочная группа, что бы пропитаться органикой, понять и увидеть этот особый мир изнутри, достоверно донести до зрителя.
Съемки фильма вела телекомпания «Телесервис» при поддержке Первого канала по заказу Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации. В съемках принимали участие Ксения Кутепова
, Сергей Пускепалис
и псковские актеры Дмитрий Чернов и Николай Либиков.
обсуждение >>