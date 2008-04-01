Режиссер Вера Сторожева снимает новый фильм

анонс

11 апреля 2006 Впервые в кино герои заговорили "белым стихом" Премьера культового фильма 70-х "Романс о влюбленных" Андрея Кончаловского. Евгений Киндинов: "Наша победа, а это было именно так, добыта потом и кровью. Во многом фильм "Романс о влюбленных" был экспериментальным.

16 сентября 2007 Закрытие вгиковского фестиваля 14 октября 2006 года состоялось закрытие XXVI международного фестиваля ВГИК. Этот праздник держал внимание всех ценителей кино и театра на протяжении всей прошедшей недели. В рамках фестиваля прошли три конкурса: внутренний (участвовали 37 картин ВГИКовцев), международный (были представлены 52 работы 22 киношкол мира), и театральный (показали десять спектаклей театральных вузов России, Болгарии и Польши).

18 февраля 2013 «Тюльпан». Победа в Индии На 39-м Международном кинофестивале в Индии фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при и Приз в категории «Самый перспективный режиссер».