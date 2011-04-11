«Закрытая школа». Премьера на СТС

анонс

На кинорынке 57-го Берлинского кинофестиваля картина Николая Лебедева Волкодав (2006) была приобретена для проката в 11 странах.

Фильм «Комиссар», содержащий серьезные идейные и художественные ошибки, на экраны не выпускать, разрешение на его переработку отменить.

30 марта 1962

Наташа Ростова и Андрей Болконский

Подготовительный период грандиозного фильма «Война и мир» начался 30 марта 1962 года. Была утверждена смета: 795 тысяч рублей на актерские пробы, постройку декораций и т. д. плюс 600 тысяч на приобретение необходимого в этот период инвентаря.