Кинофестиваль "Кинотавр" - первые конкурсные картины

анонс

В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров.

Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно

10 февраля 2007

"Пойми, дурилка картонная, в комсомоле работают не только головой, но и печенью!"

В феврале 1988 года на экраны СССР вышел фильм "ЧП районного масштаба". Герой — пройдоха-секретарь, аппаратный монстр, таскающий невинность на съедение. Фильм-анекдот про краденое знамя повествовал об агонии сексуальных и бюрократических садомазохистских извращений.