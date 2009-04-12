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«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле

12 апреля
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12 апреля 2009
В День Космонавтики златоглавую посетили звезды новой картины «Звездный путь»: режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Эрик Бана, Зои Салдана и Антон Ельчин. Пресс-конференция с создателями приквела культовой франшизы состоялась накануне премьеры в Бальном зале отеля Ritz Carlton. Ведущим встречи на этот раз стал известный переводчик Алексей Медведев. Среди журналистов были и именитые гости: Катя Мцитуридзе, Дмитрий Пучков, известный больше, как Гоблин, Давид Шнайдеров, что подтверждает мысль о том, насколько значительное событие - российская премьера «Звездного пути».
Сама конференция началась с опозданием, так что журналисты успели даже перекусить на небольшом банкете. После чего фотографы побежали исполнять свои обязанности в один зал, а прочие - в другой.
Наконец, после фотосессии появились и наши герои в сопровождении многочисленной охраны и прочей свиты. Помимо основных участников прибыл и продюсер картины Брайан Берк, но он скромно стоял в сторонке, чтобы не мешать всеобщему веселью и радости журналистов.
А смеха было дейстительно предостаточно, да и вообще встреча прошла легко и без лишних негативных эмоций.
Первый вопрос на правах ведущего украл у прессы Алексей Медведев, спросив про причину долголетия «Звездного пути». На что режиссер поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил за столь теплый прием (что означает бурные аплодисменты и восторженные выкрики), а затем в очередной раз признался, что сам он не являлся поклонником сериала до тех пор, пока не взялся за реанимацию сюжета. Главной же причиной успеха оригинала Абрамс считает импонирующую ему главную идею - герои отправляются в долгий космический полет исследовать, а не завоевывать.
Секрет же интереса поклонников «Стар Трека» к новой версии, по мнению режиссера, заключен в том, что над проектом работали люди с противоположным взглядом на первоисточник. Например, «один из сценаристов, Роберто Орси, – большой фанат «Звездного пути». А вот один из продюсеров – Брайан Берк ни разу его не видел» (на что Берк прокричал из зала: «В этом месте он всегда говорит, что я ничего не знаю»).
На вопрос про сиквел Абрамс попросил не воспринимать свою новую работу, как сериал, и заметил, что там уж точно не будет Эрика Баны. На что актер демонстративно-шутливо собрался уходить, но вернулся и прокомментировал свой поступок: «Ну, вы же помните, как трагически закончилдась моя история. Мне остается разве что участвовать в приквеле приквела».
Шутки на этом не закончились. Зои Салдана искренне восхищалась работой Абрамса на режиссерском кресле, и знаменитый продюсер сериала «Lost» тотчас протянул ей тысячу рублей. На колкий же вопрос о том, почему в «Монстро» и «Стар Треке» одинаковые монстры, режиссер с улыбкой ответил: «У них один отец», подразумевая, естественно, дизайнера Невила Пейджа. Полушутя-полусерьезно Абрамс восхитился способностью Ельчина говорить по-русски: «Как он это делает? Я ему завидую!» Ему, возможно, и известно о том, что у актера акцент, близкий к прибалтийскому...
Джей Джею, кстати, пришлось извиняться за русского персонажа в валенках, которого мы все помним по «Армагеддону»: «Сценарий писался 23-мя авторами, и я допускаю, что персонаж получился довольно схематичным, шаблонным. Но в «Звездном пути» мы исправили эту ошибку: здесь каждому второстепенному персонажу отведено достаточно времени для того, чтобы он смог проявить себя во всей красе».
В заключение Абрамс признался, что лично ему нравится свое новое творение: «Есть много фильмов, где будущее изображено в мрачном свете, где апокалипсис или уже произошел или вот-вот наступит. Если честно, я люблю такие фильмы, но в данном случае мне было приятно поработать над фильмом, которому свойствен внутренний оптимизм – в этом смысле он напоминает «Звездные войны», сказку. Это взгляд на наше собственное будущее – может быть, это несколько наивный взгляд, но для меня важно было показать, что в будущем мы сможем жить, если перестанем обращать внимание на существующие между нами противоречия».
Премьера фильма состоялась вечером того же дня в кинотеатре «Пушкинский», а в широкий прокат он выходит 7 мая.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
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персоны
Джей Джей АбрамсЭрик БанаГоблинАнтон ЕльчинЗои Салдана
фильмы
АрмагеддонЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздный путьЗвёздный путьМонстроОстаться в живых

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«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле фотографии
«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле фотографии
«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле фотографии
«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Серебро (Подмосковье)   22.07.2009 - 05:51
Спасибо создателям фильма, за то что не превратили его в банальный боевик, а сохранили дух "Стар Трека". Порадовала грамотная постановка боевых сцен. Они смотрятся натурально без искусственной... читать далее>>
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