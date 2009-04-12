«Звездный путь»: Пресс-конференция в отеле

В День Космонавтики златоглавую посетили звезды новой картины «Звездный путь»
: режиссер Джей Джей Абрамс
, актеры Эрик Бана
, Зои Салдана
и Антон Ельчин
. Пресс-конференция с создателями приквела культовой франшизы состоялась накануне премьеры в Бальном зале отеля Ritz Carlton. Ведущим встречи на этот раз стал известный переводчик Алексей Медведев
. Среди журналистов были и именитые гости: Катя Мцитуридзе, Дмитрий Пучков
, известный больше, как Гоблин, Давид Шнайдеров, что подтверждает мысль о том, насколько значительное событие - российская премьера «Звездного пути»
.
Сама конференция началась с опозданием, так что журналисты успели даже перекусить на небольшом банкете. После чего фотографы побежали исполнять свои обязанности в один зал, а прочие - в другой.
Наконец, после фотосессии появились и наши герои в сопровождении многочисленной охраны и прочей свиты. Помимо основных участников прибыл и продюсер картины Брайан Берк
, но он скромно стоял в сторонке, чтобы не мешать всеобщему веселью и радости журналистов.
А смеха было дейстительно предостаточно, да и вообще встреча прошла легко и без лишних негативных эмоций.
Первый вопрос на правах ведущего украл у прессы Алексей Медведев
, спросив про причину долголетия «Звездного пути»
. На что режиссер поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил за столь теплый прием (что означает бурные аплодисменты и восторженные выкрики), а затем в очередной раз признался, что сам он не являлся поклонником сериала до тех пор, пока не взялся за реанимацию сюжета. Главной же причиной успеха оригинала Абрамс
считает импонирующую ему главную идею - герои отправляются в долгий космический полет исследовать, а не завоевывать.
Секрет же интереса поклонников «Стар Трека»
к новой версии, по мнению режиссера, заключен в том, что над проектом работали люди с противоположным взглядом на первоисточник. Например, «один из сценаристов, Роберто Орси, – большой фанат «Звездного пути». А вот один из продюсеров – Брайан Берк ни разу его не видел»
(на что Берк
прокричал из зала: «В этом месте он всегда говорит, что я ничего не знаю»
).
На вопрос про сиквел Абрамс
попросил не воспринимать свою новую работу, как сериал, и заметил, что там уж точно не будет Эрика Баны
. На что актер демонстративно-шутливо собрался уходить, но вернулся и прокомментировал свой поступок: «Ну, вы же помните, как трагически закончилдась моя история. Мне остается разве что участвовать в приквеле приквела»
.
Шутки на этом не закончились. Зои Салдана
искренне восхищалась работой Абрамса
на режиссерском кресле, и знаменитый продюсер сериала «Lost»
тотчас протянул ей тысячу рублей. На колкий же вопрос о том, почему в «Монстро»
и «Стар Треке»
одинаковые монстры, режиссер с улыбкой ответил: «У них один отец»
, подразумевая, естественно, дизайнера Невила Пейджа
. Полушутя-полусерьезно Абрамс
восхитился способностью Ельчина
говорить по-русски: «Как он это делает? Я ему завидую!»
Ему, возможно, и известно о том, что у актера акцент, близкий к прибалтийскому...
Джей Джею
, кстати, пришлось извиняться за русского персонажа в валенках, которого мы все помним по «Армагеддону»
: «Сценарий писался 23-мя авторами, и я допускаю, что персонаж получился довольно схематичным, шаблонным. Но в «Звездном пути» мы исправили эту ошибку: здесь каждому второстепенному персонажу отведено достаточно времени для того, чтобы он смог проявить себя во всей красе»
.
В заключение Абрамс
признался, что лично ему нравится свое новое творение: «Есть много фильмов, где будущее изображено в мрачном свете, где апокалипсис или уже произошел или вот-вот наступит. Если честно, я люблю такие фильмы, но в данном случае мне было приятно поработать над фильмом, которому свойствен внутренний оптимизм – в этом смысле он напоминает «Звездные войны», сказку. Это взгляд на наше собственное будущее – может быть, это несколько наивный взгляд, но для меня важно было показать, что в будущем мы сможем жить, если перестанем обращать внимание на существующие между нами противоречия»
.
Премьера
фильма состоялась вечером того же дня в кинотеатре «Пушкинский», а в широкий прокат он выходит 7 мая.
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