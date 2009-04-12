Премьера «Звёздного пути» в «Пушкинском»

Перед «Пушкинским» собралась феноменальная толпа, протянувшаяся до памятника Александру Сергеевичу. Как обычно, кто-то клянчил лишний билетик, кто-то снисходительно отвечал: «Ой, простите, у нас всего шесть». Ну а еще бы, премьера в России прошла намного раньше мировой (7 мая).
Не думаю, что это связанно с нашей русской исключительностью, как представляют это организаторы. И возможно два варианта: либо, что кажется логичным, у группы, представляющий «Звездный Путь»
очень плотный график, либо, что кажется немного диковатым, в кризисное время Россия – самый привлекательный вариант. И чем другим тогда объяснить массовые приезды голливудских звезд: Тома Круза, Вина Дизеля, Микки Рурка и иже с ними.
Большую часть этой толпы составляли истовые фанаты сериала «Star Trek»
, которых организаторы опрометчиво назвали «треками». Хотя, конечно, в наличие мощного фан-коммьюнити в России верится с трудом. И представлялись эти фанаты такими хипстер-гиками, с прическами горшочком и наклеенными ушками, но нет, мутантской дичи не встретилось, это оказались спокойные тихие ребята, которые важно покачивали головами, ловя отсылки и шуточки из оригинального сериала.
Сама премьера прошла в таком освежающем ключе, раз 30 прокрутили Sabotage бессмертных Beastie Boys (к слову, вошедшая в фильм) и ещё большее количество раз довелось услышать как-бы "шуточку" - «Уважаемые зрители пройдите пожалуйста на борт корабля, под управлением Джей Джей Абрамса, он отправляется через несколько минут». Режиссёр Житинкин, в своих фирменных двух парах очков с открытым ртом кого-то выискивал в толпе. Вездесущий Аркадий Укупник бодро со всеми здоровался и изображал активную деятельность. Лева и Шура из «Би-2» писали у противоположных писсуаров и курили в туалете. К ним подошел Александр Анатольевич, выдержал мхатовскую паузу и сказал «Это – мой звёздный путь
». Также премьеру посетили Арина Шарапова и сын Андрея Макаревича, Иван.
Вёл премьеру Александр Анатольевич, который постоянно акцентировал внимание на том, что это День Космонавтики, и что это – такой концепт: премьера «Звёздного пути»
в стране Гагарина 12 апреля. Потом на сцену вышли сами звезды: Эрик Бана, Антон Ельчин, Зоя Салдана и конечно, сам Джей Джей, для полного счастья не хватало только Саймона Пегга. Джей Джей первым взял микрофон в свои руки и начал возбужденно жестикулировать, долго признавался в том, что очень рад быть здесь и что, на самом деле, до начала работы над фильмом не увлекался «сериалом про ушастых мужчин в трико». И всё это было настолько искренне и убедительно, что на секунду показалось, что Абрамс на самом деле протестантский проповедник. Когда на сцену вышла главная красавица фильма – Зоя Салдана, режиссёр принялся битбоксить, но зал это не оценил. Сыгравший главного злодея Эрик Бана скромно переминался с ноги на ногу, а Антон Ельчин поприветствовал зрителей на русском (естественно) и очень всех развеселил своим, похожим на прибалтийский, акцентом. В итоге Абрамс сказал сакраментальное «Поехали!»
Рецензию на фильм вы в скором времени сможете прочитать в рубрике «Премьеры»
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Добра вам и процветания!
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