Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!

12 апреля
Все года

Хроника кино >>
12 апреля 1988
Когда в начале восьмидесятых годов один из ленинградских театров осмелился поставить пьесу Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", а драматург Виктор Розов в "Литературной газете" осмелился эту постановку похвалить, в редакцию хлынули гневные письма. Как правило, они имели несколько адресов - от ЦК до КГБ и носили характер не столько читательского отклика, сколько доноса. Авторы требовали срочно запретить пьесу и предать Разумовскую суду. Сюжет "Дорогой Елены Сергеевны" представлялся им немыслимым, почти кощунственным... ( "Спутник кинозрителя", октябрь 1988 года, Татьяна Хлоплянкина)
По пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", которую называли самой скандальной пьесой времен перестройки, режиссером Эльдаром Рязановым в 1988 году был снят фильм. Премьера фильма состоялась 12-го апреля 1988 года.
Конечно, сейчас "Дорогая Елена Сергеевна" смотрится наивно, но для того времени это был настоящий скандал. Авторское послание прочитывается без труда: наступает время инфантильного, безответственного и жестокого племени. "Я иногда беседую с вами, и мне кажется, что говорю с инопланетянами", — жалуется оскорбленная в лучших чувствах учительница Елена Сергеевна, рассчитывая на участие многих и многих из тех шестнадцати миллионов, что смотрят в 1988 г. на рязановский фильм (Георгий Мхеидзе, Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. IV.)
версия для печати
персоны
Эльдар Рязанов
фильмы
Дорогая Елена Сергеевна

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Неделя европейского кино в Таджикистане
В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Геннадий Фролов
10 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Фролов.
Владимир Курган
7 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Владимир Курган.

День рождения >>

Юрий Астафьев
Андрей Гайдулян
Юрий Гальцев
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Энди Гарсиа
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Харди Крюгер
Дженнифер Моррисон
Сирша Ронан
Марли Шелтон
все родившиеся 12 апреля >>

Премьеры ТВ

Ноты любви
11 апреля
Домашний
Московские тайны. Опасный переплёт
12 апреля
ТВЦ
Кикбоксер: Возмездие
13 апреля
Первый канал
Конь изабелловой масти
13 апреля
ТВЦ
Бойся желаний своих
14 апреля
Домашний
Крёстная
14 апреля
Россия 1
Ростов
15 апреля
НТВ

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен