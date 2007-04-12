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В Москву приехал Дэнни Бойл

12 апреля
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12 апреля 2007
12 апреля 2007 года — в День космонавтики — в Москву приехал создатель культовых, "поколенческих" фильмов 90-х годов — Дэнни Бойл. Режиссер картин "Неглубокая могила" /Shallow grave/ (1995), "На игле" /Trainspotting/ (1996), "Пляж" /Beach, The/ (2000), и "28 дней спустя" /28 Days Later.../ (2002) привез в столицу свой новый фильм — "Пекло" /Sunshine/ (2007). Бойл, от которого все традиционно ждут резкого и необычного кино, дал большую пресс-конференцию о своем творении. "Пекло" — лента о ближайшем будущем. В середине XXI века Солнце снижает свою активность. Его лучи больше не греют и не освещают чахнущую Землю. Чтобы исправить положение, на звезду отправляется отряд астронавтов, однако проходят годы, а от десанта нет вестей. В полет на догорающее светило летит второй отряд: храбрецы должны заложить в светило сверхмощную бомбу, чтобы Солнце вновь засияло. Мерзнущие земляне — в тревожном ожидании.
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