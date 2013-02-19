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Хит времен перестройки

13 апреля
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13 апреля 1992
Первый (закрытый!!) показ фильма Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" состоялся на киностудии "Мосфильм" 13-го апреля 1992 года.
Это был первый постсоветский фильм, где была сделана попытка пересмотреть советскую идеологию и найти "русскую национальную идею", своего рода публицистический хит времен перестройки.
Из интервью Станислава Говорухина: "Все мы тогда жаждали перемен и видели в мечтах обновленную, демократическую Россию со справедливым устройством... Хотели построить страну, свободную, выражаясь словами Столыпина, от нищеты и бесправия, а получили криминальное государство. Поэтому, судя по результату, эти фильмы (трилогия: "Так жить нельзя" , "Россия, которую мы потеряли", "Великая криминальная революция") - ничего не дали."
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Станислав Говорухин

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