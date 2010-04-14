«Вербное воскресенье» - номинант BANFF

анонс

13 февраля 2012 Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один» Дорогие друзья! Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один». В разгаре работа над самыми яркими эпизодами фильма – семинарами по кукловодству, которые проводит главный герой Том Гринвуд.

18 февраля 2013 ВГИК / Закрытие / Итоги 15 ноября в кинотеатре «Космос» состоялась церемония закрытия 28 фестиваля ВГИК.

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.