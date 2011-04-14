Книга «Россия в зеркале западного экрана»

анонс

19 февраля 2013 «Naked cinema». Обстоятельства Показ фильмов проекта «Naked cinema» Павла Руминова прошел в Москве, в Актовом зале.

3 мая 1908 Николай II о кино «Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»

8 июля 2007 Начало Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.