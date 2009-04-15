Звезды радиоэфира на новой волне

анонс

15 апреля 2007

Сны замучили... каждый день деревня снилась

В апреле 1966 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Ваш сын и брат". В основе картины - рассказ "Степка": непутевый деревенский парень Степан Воеводин подрался и получил три года.