Звезды радиоэфира на новой волне

30 апреля в российский прокат выходит фильм «Рок-волна»
, рассказывающий о горячих буднях радиопиратов, вещающих запретную музыку с борта судна в Северном море. Режиссер картины Ричард Кертис, создатель «Реальной любви»
и сценарист комедий «Четыре свадьбы и одни похороны»
, «Дневник Бриджет Джонс»
и «Ноттинг Хилл».
Главных героев «Рок-волны»
в России озвучат популярные ведущие радиостанции «Маяк»: Сергей Стиллавин
(Дэйв), Роман Трахтенберг
(Граф), Антон Комолов (Карл), Ольга Шелест
(Шарлот), Дмитрий Глуховский (Саймон), Вадим Тихомиров (премьер-министр), Александр Карлов (Биздьюк), Владимир Аверин (Гэвин), Лена Батинова (Элионор), Тутта Ларсен
(Мэриэн). Также в работе над русской версией картины принял участие Сева Новгородцев, знаменитый радиоведущий Русской службы Би-би-си, автор программы «Рок-посевы» и разговорных передач «Севаоборот» и «БибиСева».
В российском прокате фильм «Рок-волна»
стартует 30 апреля.
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