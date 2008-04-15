«Реальный папа». Премьера

анонс

18 февраля 2013 В "двух шагах" от "Оскара" Впервые в Украину приехал Remi - приз одного из самых престижных фестивалей в мире.

18 февраля 2013 Проект «Linoleum» в клубе СИНЕФАНТОМ В первую неделю мая в клубе СИНЕФАНТОМ был представлен первый Международный Фестиваль Альтернативной Анимации «Linoleum».

30 апреля 1918 С чего начинался «Ленфильм» Старейшая российская киностудия «Ленфильм» была создана в Петрограде решением Наркомпроса 30 апреля 1918 года.