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«Реальный папа». Премьера

15 апреля
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15 апреля 2008
15 апреля в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии Сергея Боброва «Реальный папа» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Среди гостей были замечены Дмитрий Щербина (по его словам фильм получился "ничего", хотя и "возникло много вопросов"...), Леонид Ярмольник и еще пара актеров - в этот день многие их коллеги находились на вручении премии «Золотая маска».
Фильм представил зрителям режиссер вместе с актерами Анжелиной Карелиной, Дариной Юшкевич, Светланой Ходченковой, продюсером Валерием Тодоровским и другими создателями этого семейного чуда.
Олег Маловичко, сценарист:
Мне было приятно писать эту историю, как сценаристу. Я надеюсь, что зрителям будет приятно ее смотреть. Эта история, которая всегда будет интересна. И писал я ее абсолютно искренне.
Анжелина Карелина:
Сейчас, спустя время, могу сказать, что съемки в этом фильме для меня были каким-то непрерывным ощущением счастья.
Валерий Тодоровский:
Вообще снять комедию - это самое сложное. И мы с этим справились.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Сергей Бобров (II)Анжелина КарелинаОлег МаловичкоМихаил ПореченковВалерий ТодоровскийСветлана ХодченковаДмитрий ЩербинаДарина ЮшкевичЛеонид Ярмольник
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