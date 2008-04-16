На «Культуре» - «Декалог»

Знаменитый 10-серийный художественный телефильм «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского - на телеканале «Культура» с 16 апреля., - так охарактеризовал свой цикл самв книге «Кесьлевский о Кесьлевском».Изначально планировалось, что Кесьлевский и Песевич напишут сценарии фильмов, а съемки осуществят десять молодых режиссеров. Участие в работе над «Декалогом» талантливых, но не имеющих денег дебютантов открыло бы им дорогу в кино, и Кесьлевский хорошо это понимал. Однако в процессе работы он решил, что сам будет снимать некоторые фильмы. Позже стало ясно, что Кесьлевский станет режиссером всех серий «Декалога». Для работы над фильмом были приглашены разные операторы, и каждый из них подходил к поставленной режиссером задаче, исходя из представлений своего поколения, своей школы.Десять фильмов «Декалога» не связаны единой сюжетной линией, однако в них прослеживается стилистическая и метафорическая общность. Главные герои «Декалога» - обычные люди, случайно «выхваченные» камерой. Главная тема «Декалога» - обычная жизнь, с ее неудачами и обманами, ссорами и примирениями, никчемными преступлениями и глупыми конфликтами. Есть в фильме и «сквозной герой». Некоторые кинокритики называли его ангелом, другие сочли дьяволом, а в сценарии он обозначен как «молодой человек», бесстрастно наблюдающий за происходящими в фильме событиями – историями из жизни обычных людей...10 серий фильма перекликаются с библейскими заповедями, но «Декалог» не является простой иллюстрацией текста Библии. Герои Кесьлевского пытаются найти компромисс между добром и злом, который помог бы им справиться с жизненными проблемами., - писал режиссер в своей книге «Кесьлевский о Кесьлевском».Каждая серия «Декалога» - одна из тех трагических историй, что нередко случаются за закрытыми дверями человеческой души. Так, первая серия «Декалога» («Не сотвори себе кумира») повествует о человеке, который, уверовав во всесильность компьютера, счел, что машина не может ошибаться. Но именно из-за компьютерной ошибки чуть не погибает его сын. А в фильме под названием «Чти своих отца и мать» студентка находит в комнате отца запечатанное письмо от матери с надписью «Открыть после моей смерти». Мать девушки умерла, и теперь, прочитав ее письмо, студентка узнает, что отец – не родной ей человек. Эта находка навсегда меняет их взаимоотношения., - говорил о «Декалоге» Кесьлевский.