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На «Культуре» - «Декалог»

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16 апреля 2008
Знаменитый 10-серийный художественный телефильм «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского - на телеканале «Культура» с 16 апреля.
««Декалог» - это попытка рассказать десять историй, которые могли случиться с каждым. Это истории о людях, захваченных жизненной суетой, но в результате неожиданного стечения обстоятельств обнаруживающих, что они топчутся на одном месте, забывая про действительно важные цели», - так охарактеризовал свой цикл сам Кшиштоф Кесьлевский в книге «Кесьлевский о Кесьлевском».
Изначально планировалось, что Кесьлевский и Песевич напишут сценарии фильмов, а съемки осуществят десять молодых режиссеров. Участие в работе над «Декалогом» талантливых, но не имеющих денег дебютантов открыло бы им дорогу в кино, и Кесьлевский хорошо это понимал. Однако в процессе работы он решил, что сам будет снимать некоторые фильмы. Позже стало ясно, что Кесьлевский станет режиссером всех серий «Декалога». Для работы над фильмом были приглашены разные операторы, и каждый из них подходил к поставленной режиссером задаче, исходя из представлений своего поколения, своей школы.
Десять фильмов «Декалога» не связаны единой сюжетной линией, однако в них прослеживается стилистическая и метафорическая общность. Главные герои «Декалога» - обычные люди, случайно «выхваченные» камерой. Главная тема «Декалога» - обычная жизнь, с ее неудачами и обманами, ссорами и примирениями, никчемными преступлениями и глупыми конфликтами. Есть в фильме и «сквозной герой». Некоторые кинокритики называли его ангелом, другие сочли дьяволом, а в сценарии он обозначен как «молодой человек», бесстрастно наблюдающий за происходящими в фильме событиями – историями из жизни обычных людей...
10 серий фильма перекликаются с библейскими заповедями, но «Декалог» не является простой иллюстрацией текста Библии. Герои Кесьлевского пытаются найти компромисс между добром и злом, который помог бы им справиться с жизненными проблемами. «Очень редко удается найти действительно хорошее решение проблемы, обычно мы просто ищем меньшее из зол. Этим и определяется порядочность. Каждый день ставит нас перед тем или иным выбором, когда быть стопроцентно порядочным не удается», - писал режиссер в своей книге «Кесьлевский о Кесьлевском».
Каждая серия «Декалога» - одна из тех трагических историй, что нередко случаются за закрытыми дверями человеческой души. Так, первая серия «Декалога» («Не сотвори себе кумира») повествует о человеке, который, уверовав во всесильность компьютера, счел, что машина не может ошибаться. Но именно из-за компьютерной ошибки чуть не погибает его сын. А в фильме под названием «Чти своих отца и мать» студентка находит в комнате отца запечатанное письмо от матери с надписью «Открыть после моей смерти». Мать девушки умерла, и теперь, прочитав ее письмо, студентка узнает, что отец – не родной ей человек. Эта находка навсегда меняет их взаимоотношения.
«Мои герои заняты обыденными делами. Свое внимание я сосредоточил на том, что происходит в их внутренней жизни. Раньше я исследовал, прежде всего, окружающий мир, всевозможные внешние обстоятельства: как они воздействуют на людей и как люди влияют на то, что их окружает. Теперь мне интереснее, как люди ведут себя, вернувшись домой, закрыв за собой дверь и оставшись наедине с самими собой», - говорил о «Декалоге» Кесьлевский.
Кирилл Разлогов:
««10 заповедей» - фильм об общих моральных дилеммах всех времен и народов, хотя, конечно, в большей степени характерных именно для Западной Европы».
Иван Дыховичный:
«Кшиштоф Кесьлевский – мастер короткого кино, и среди людей, которые занимаются и занимались этим жанром, равных ему нет. Его фильмы запоминаются без слов, они изумительны по образу, по тону, по настроению. Они стоят перед глазами, остаются в зрительной памяти на уровне не диалога, но образа, чего режиссеру редко удается добиться. Фильмы Кесьлевского отличаются не литературными, а кинематографическими свойствами. В настоящее время кино больше сблизилось с литературой, но Кесьлевский представляет другой вариант развития, и в этой области он самый тонкий, самый изящный мастер».
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Иван ДыховичныйКшиштоф Кеслёвский
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