Станет ли ясно: "Кто в доме хозяин?"

18 апреля прошли заключительные съемки популярного ситкома СТС «Кто в доме хозяин?»!
«Кто в доме хозяин» - в километрах и тоннах!
Сериал «Кто в доме хозяин» - это, ни много ни мало, 150 искрометных серий и долгих полтора года работы. Причем трудились на съемочной площадке не только актеры, операторы и режиссеры. Так за тем, чтобы актеры были удобно, стильно и безукоризненно одеты, следили костюмеры; а за париками, мушками и тоннами губной помады присматривали гримеры.
Костюмеры:
- у актера Ярослава Гарнаева
, играющего сына бизнес-вумен Дарьи Пироговой (Анна Невская
) Женьку, очень выросла нога, да и сам он подрос.
- актриса Даша Бондаренко
, играющая Веронику, дочь домохозяина Никиты Воронина (Андрей Носков
) тоже подросла, но ее стиль немножко поменялся. Теперь у нее в гардеробе появились блузки и топики.
- у актрисы Анны Невской
, сыгравшей бизнесвумен Дашу Пирогову, практически ничего не изменялось. Она, как и в начале сериала, предпочитала деловой стиль и строгие костюмы.
Обувь:
- у Людмилы Артемьевой
разная, в основном, на каблуках и танкетках. У Артемьевой даже сапоги любимые появились – золотые! Всего у ее героини 10 пар обуви: сапоги, туфли, босоножки;
- герой Андрея Носкова
как правило щеголяет в кроссовках. Их у него целых 7 пар. А также 2 пары туфель – коричневые и черные;
- в целом за время съемок «Кто в доме хозяин» актерами было сношено 100 пар туфель!
Аксессуары:
- Брошки, цепочки, ожерелья, колье, кольца. Всего штук 50. В основном все на Антонине Петровне. Актриса сама активно участвовала в поисках подходящего украшения или наряда.
- Даше Пироговой надевали что-то из бижутерии редко, только к вечерним платьем, потому что так был заявлен ее стиль.
Своя и покупная одежда:
- Ярослав Гарнаев
и Даша Бондаренко
иногда снимались в собственной одежде. Особенно часто им сниматься в своей одежде под конец сериала;
- иногда актеры покупали приглянувшиеся им на съемочной площадке вещи. Андрей Носков
покупал брюки и рубашки. Особенно ему запала в душу белая рубашка в синий цветочек;
- Анне Невской
приглянулись черные атласные бриджи, футболочка и несколько кофточек с капюшончиком.
Верхняя одежда:
- у Дарьи Сергеевны одно пальто, но в сериале оно фигурировало очень редко. Кроме того, у нее есть плащ и куртка;
- у Антонины Петровны есть только один удлиненный жакет;
- У Никиты Воронина есть две куртки – одна кожаная, одна плащовка;
- У Жени Пирогова и Вероники Ворониной – по одной легкой ветровке.
Гримеры. В сериале фигурировало:
300 париков и накладок;
нарисовано: 2300 мушек;
измазано: 50 тюбиков губной помады;
Использовано: 6 кг пудры;
Вылито: водоизмещением по 700 гр, 90 банок, 150 литров лака для волос;
Вымазано: 5 кубометров туши для ресниц;
Вылито: 2, 5 литра блеска для губ;
Впитано: очень хороших и дорогих - увлажняющих питательных кремов для лица 30 кг;
Вырисовано: 700 км карандаша для глаз, до Питера и обратно стрелочки уже довели; 700 км карандаша для бровей и 700 км карандаша для губ;
Засыпано: ровным слоем площадь километражем до Бологого - красными, розовыми и иногда коричневыми румянами;
Покрыта: вся Европа всевозможными тенями для глаз. По 2 кг на каждую актрису как минимум;
Использовано ватных дисков: фура;
Вылито средств для снятия макияжа: 2 фуры
Особая статья: Андрей Носков
На Носкове
сэкономлено: бессчетное количество карандашей, лаков для волос, блеска для губ и помады. Но он обошелся дорого по укладочным средствам для волос – его надо было распрямлять.
Почили в бозе: электрических бритв – 2 штуки.
Омолаживающие процедуры: золотые ручки гримеров плюс термальная вода – 40 литров.
Маски для лица: 12 больших банок на одного только Носкова.
Шампуни специальные – для распрямления, увлажнения и питания вьющихся волос.
Кремы для волос: 30 кг
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