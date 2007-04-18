Всенародно любимой картине Михаила Козакова "Покровские ворота" исполнилось 25 лет

анонс

7 октября 2006 Киномарафон российского кино в Литве Нельзя переоценить влияние российского кино на национальные кинематографии бывшего СССР, в частности, на литовскую. В Москве, во ВГИКе, в разные годы учились Витаутас Жалакявичюс, Йонас Грицюс, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас, Марионас Гедрис, Альгимантас Пуйпа, Шарунас Бартас. Кино России всегда было довольно широко представлено на экранах Литвы.

16 августа 2006 Искремас и другие на экранах СССР На экраны вышел фильм Александра Митты, революционно-романтическая картина "Гори, гори, моя звезда". Историю актера Искремаса, мечтающего о свободном искусстве и попавшего меж враждующих станов, разыгрывали высокие профессионалы, даже крохотную роль подвыпившей случайной подружки героя сыграла Нонна Мордюкова.

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.