Всенародно любимой картине Михаила Козакова "Покровские ворота" исполнилось 25 лет

Отмечали юбилей фильма авторы ленты и актеры будут в духе ироничной ностальгии по ушедшей эпохе в ретро-кафе "Покровские ворота". Праздник собрал создателей фильма и просто его поклонников. Пришли и создатели ленты - автор пьесы Леонид Зорин и режиссер Михаил Козаков
, актеры Елена Коренева
, Римма Маркова
, Татьяна Догилева
, Александр Пятков
, а также популярные актеры нового поколения и просто фанаты фильма - прима Кремлевского балета Валерия Васильева, телеведущая Ольга Старостина и другие. "Мы приурочили открытие нашего заведения к юбилею любимого всеми фильма. Для кафе мы долгое время собирали экспонаты: фотографии, разные вещи, которые принимали участие в съемках", - рассказал основатель Российской ассоциации любителей отечественного кино Виктор Юзиев. В зале кафе была воссоздана атмосфера того самого покровского дворика - с играющими в домино жильцами, "ушастым" квартирным телефоном, лыжами, прибитыми к стене. Гости исполняли велюровские куплеты, наслаждались знаменитой "Розамундой", соревновались в знании крылатых слов из фильма, танцевали под фокстрот "Неудачное свидание". Оригинальные костюмы и реквизит из фильма были привезены с киностудии "Мосфильм" и пошли с молотка на благотворительном аукционе в пользу детей-отказников. Всенародно любимая картина очень непросто пробивалась к зрителю. Сначала режиссеру Михаилу Козакову
просто не давали ее снимать - руководителям от культуры мерещилась в сценарии антисоветчина. Потом снявшаяся в картине Елена Коренева уехала с мужем-американцем в США, и все фильмы с ее участием просто положили на полку. На экран фильм выпустили только при генсеке Андропове, который посчитал, что народу нужны комедии, но после его смерти картину вновь закрыли.
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