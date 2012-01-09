Не бывает любви несчастной

Подросток от безнадежной любви решает уйти из жизни и пишет записку - «В моей смерти прошу винить Клаву К.»... Записку случайно увидел отец, и между ними происходит тяжелый разговор. Подросток с вызовом и ожесточением кричит: «Так что же мне теперь делать?» Отец очень по-мужски, спокойно говорит: «Учиться страдать». «Я не умею…» – «Чему же вас в школе учат ?» – возмущен папа. – «Страдать он не умеет!» В советской школе учили многим вещам, но чему не учили совсем – так это страдать. И запрещали говорить и думать «про это». И вот «про это» Михаил Львовский написал сценарий.

Алена Галич (интервью «АиФ Суперзвёзды»):

"Во всех своих сценариях он ( прим. - Михаил Львовский)описывал историю отношений моих родителей (прим.- актриса Валентина Архангельская и Александр Галич). Его фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.» — это все о нем и моей маме. Она — Клава. Он — мальчик, влюбленный в нее с детского сада. На роль подобрали похожую на маму девочку. Даже учительницу в фильме звали так, как в жизни. И сцена, где Клава в хоре только рот открывает, но зато стоит в первом ряду, потому что красивая, — это тоже все о маме, она плохо пела. А мальчик, который появляется у Клавы позже, — это мой папа. Только в жизни он появился значительно позже."

По сценарию Михаила Львовского режиссеры Эрнест Ясан и Николай Лебедев сняли фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.», который вышел на экраны 19 апреля 1980 года. Для Эрнеста Ясана это был дебют в «большом кино», а ленфильмовский старейшина Николай Лебедев скорее опекал своего молодого соавтора, сдерживая его необузданный режиссерский темперамент. Но именно Эрнест Ясан привнес в нравоучительную школьную историю легкость и прямодушность.



Это фильм о любви, начавшейся еще в детском саду. Он полюбил ее с первого взгляда - Клава взяла его под свою опеку, и он перестал плакать. Он жил с мамой и папой, а она - с веселой, неунывающей мамой-скульптором. Он тащил для Клавы из семьи карандаши, фломастеры, даже барометр, кормил мороженым в кафе "Лира", навещал во время болезни и не обращал внимания на то, что его любит другая одноклассница. А в пятнадцать лет Клава полюбила другого, Лаврика - мальчика из параллельного класса, ничем не примечательного очкарика. И тогда влюбленный решил свести счеты с жизнью...



В прокате 1980 года фильм занял 13-е место, собрав 30,7 млн. зрителей.