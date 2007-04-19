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Новое назначение на канале СТС

19 апреля
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19 апреля 2007
Исполнительным продюсером телеканала СТС, входящего в холдинг «СТС Медиа», назначен Вячеслав Муругов, ранее исполнявший обязанности директора департамента телевизионных сериалов.
«Введение новой руководящей должности, - заявил в этой связи Президент «СТС Медиа» Александр Роднянский, - обусловлено интенсивным развитием компании, которая оперирует двумя национальными телевизионными каналами, СТС и «Домашним», и той ролью, которую играет собственное производство в программной политике. За короткое время работы на канале СТС Вячеслав Муругов показал себя зрелым, талантливым профессионалом, за плечами которого много успешных проектов, таких как сериал «Кадетство» и развлекательное шоу «Слава богу, ты пришел!». Фактически за ним официально закрепляются функции, которые он успешно исполнял более года. В новой должности Вячеслав Муругов будет отвечать как за производство сериалов и ситкомов, так и всех развлекательных программ. В новом сезоне у нас чрезвычайно разнообразные планы собственного производства, которые и поручено выполнить Вячеславу Муругову».
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Вячеслав МуруговАлександр Роднянский

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