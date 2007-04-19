Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинонаграды MTV Россия

19 апреля
Все года

Хроника кино >>
19 апреля 2007
Кинонаграды MTV Россия - это российский аналог MTV Movie Awards, учрежденной в начале 90-х в качестве альтернативы пафосному кино-официозу.
По традиции, заведенной еще знаменитыми MTV Movie Awards, на "Кинонаградах-2007" призы вручались в номинациях ("Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая комедийная роль" и т.д.), так и в "специальных" ("Лучший кинозлодей", "Лучший поцелуй", "Лучшая киносхватка" и т.д.).
В отборе участвовали все фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2006 года по 1 января 2007 года. В результате опроса, который стартовал 12 февраля и проводился по всей стране, были названы пятерки номинантов в каждой из категорий.
Церемония вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» прошла в московском кинотеатре «Пушкинский» 19 апреля. Победители:
Лучший фильм - «Сволочи»
Лучшая мужская роль - Андрей Чадов ((Кир в фильме «Живой»)
Лучшая женская роль - Екатерина Федулова (Маша, «Питер FM»)
Лучшая комедийная роль - Владимир Толоконников (Хоттабыч)
Лучшая команда - «Живой»
Лучший злодей - Прохор (Евгений Миронов, фильм «Охота на пиранью»)
Проыв года - Александр Головин (Кот)
Лучший поцелуй - Алексей и Настя на мосту под июньским дождем
Лучшая схватка - Волкодав против Жадобы - финальный бой (Волкодав)
Лучший саундтрек - «Вне зоны доступа» (Город 312)
Лучший зарубежный фильм - «Пираты карибского моря: сундук мертвеца»
Лучшмй анимационный фильм - «Ледниковый период 2»
Самая зрелищная сцена - Уничтожение фашистской базы детьми-диверсантами в фильме «Сволочи»
Признание поколения - Сергей Соловьев
Главное событие церемонии: Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова вышли вручать приз в номинации «лучший фильм». На звание лучшего фильма по версии MTV претендовали «Волкодав», «Бумер-2», «Жара» и «Сволочи».
Вскрыв конверт, Меньшов изменился в лице. «Я надеялся, что пронесет. Я очень надеялся», — сказал режиссер. «Я не собираюсь вручать приз фильму, который позорит мою страну», — после этих слов Меньшов швырнул конверт на пол и вместе с женой поспешно покинул церемонию.
версия для печати
персоны
Александр ГоловинЕвгений МироновЕкатерина ФедуловаАндрей Чадов
фильмы
Волкодав из рода Серых ПсовЖивойОхота на пираньюПитер FMСволочиХоттабыч

фотографии >>
Кинонаграды MTV Россия фотографии
Фото сайта www.zvuki.ru (Надежда Лебедева)
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Undina   1.08.2007 - 11:38
Помоему это просто зависть,и если этот фильм позорит нашу страну,то что уж говорить про Ночной и дневной дозоры читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Ацамаз Байкулов
Сергей Баталов
Борис Блинов
Сергей Варчук
Андрей Заводюк
Мария Машкова
Надежда Федосова
Витаутас Шапранаускас
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Алессандро Прециози
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
Гад Эльмалех
все родившиеся 19 апреля >>

Премьеры ТВ

Другая
16 апреля
ТРК Украина
Не женская работа
16 апреля
Интер
Лабиринт иллюзий
18 апреля
Домашний
Психология любви
18 апреля
Домашний
В отражении тебя
19 апреля
Домашний
Родственные связи
19 апреля
Россия 1
Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен