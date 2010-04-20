«Глухарь в кино». Пресс-конференция

анонс

4 марта 2012 Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины "Мика и Альфред" Одна называется «Мне бы рюмочку», вторая – «Тушите свет, держите вора». Естественно, оба эти произведения будут исполнены артистом «в кадре».

8 мая 2009 «Татьянин день». Презентация DVD 26 января в торговом комплексе «Горбушкин двор» состоялся благотворительный концерт, посвященный окончанию сериала «Татьянин день».

18 сентября 2011 Кинофестиваль "Отражение. Дубль второй" С 3-го по 6-е ноября 2007 года в Зеленограде прошел второй фестиваль молодежного кино с говорящим названием «Отражение».