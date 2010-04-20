Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Глухарь в кино». Пресс-конференция

20 апреля
Все года

Хроника кино >>
20 апреля 2010
20 апреля в московском торговом центре «Атриум» состоялась пресс-конференция с создателями нового фильма «Глухарь в кино», ставшего своеобразным связующим звеном между вторым и третьим сезонами популярного сериала. На встречу с журналистами пришли три главных героя проекта - Максим Аверин, Денис Рожков и Виктория Тарасова, режиссер Владимир Виноградов, продюсер Ефим Любинский, автор сценария Илья Куликов, композитор Алексей Шелыгин, а также генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.
Разговор получился достаточно глубоким, потому как прессу основательно подготовили: мало того, что показали сам фильм, да еще продемонстрировали и рекламные ролики сериала, тесно связанные с «реальным телевидением» в лице телеканала НТВ. В финальной части программы всех ожидал обещанный сюрприз - нарезка нескольких эпизодов из нового сезона «Глухаря», который телезрители смогут увидеть осенью этого года.
Если кто помнит, в конце второго сезона главного героя Сергея Глухарева серьезно ранили. Поэтому-то все участники пресс-конференции попросили уверить опечаленных зрителей: персонаж Максима Аверина жив! И будет жить, пока не надоест.
В связи с этим, разумеется, возник вопрос о том, не боятся ли актеры продолжения сериала?
Практически за всех ответил Максим Аверин:
Ни для кого из съёмочной группы не секрет, что у меня были страхи насчёт второго сезона «Глухаря». Очень сложно вас, зрителей, удивлять – вы же такие «неудивительные» и «неудивляемые»! Но меня автор (сценарист и автор идеи Илья Куликов) очень удивляет уже третий год, мне безумно интересно быть в этом материале. Он позволяет мне, как артисту быть разным. Мне просто интересна эта тема. Я обращаюсь к Илье: «Илья, не останавливайся, пожалуйста!» Мне приятна эта компания, с которой я работаю.
Я не боюсь продолжения. Потому что оно интереснее, чем начало. И мы развиваемся. Мы не даём ни вам надоесть, ни себе заскучать. Тем более, что ни для кого не секрет, какие рейтинги у нашего фильма. По-моему, люди соскучились по таким картинам.
Мне кажется, что Илья – это как Александр Сергеевич Пушкин. Ему Арина Родионовна рассказала, а он потом это сделал искусством. Поэтому я говорю Илье спасибо огромное. Это большое счастье быть в таком сюжете.
Денис Рожков ограничился простым ответом, а Виктория Тарасова, исполнительница роли Ирины Зиминой, в жизни оказалась стеснительной и сбивчиво призналась, что ей очень нравится работать в компании с такими мужчинами, как Денис и Максим.
- Чувствуете вы себя революционерами? Ведь это редкий случай в отечественной практике, когда из сериала создаётся фильм.
Владимир Виноградов: Да, впервые в России из сериала сделали полнометражный фильм, а не наоборот. Вот возьмём «Наша Russia» - это был не сериал, а скетчком. Так что в этом смысле я себя революционером чувствую. Но узок круг этих революционеров.
Трудно играть милиционера? При том, что это ещё и хороший милиционер…
Максим Аверин: Давайте ориентироваться на то, что «как много есть людей хороших!». Их у нас гораздо больше, чем где бы то ни было. Честных людей много – независимо от того, журналисты ли это, артисты ли. Давайте ориентироваться на хороших людей.
Кино – это не жизнь. Это попытка оторваться от реальности. Я всегда всех призываю ходить в кино и в театры, потому что это единственный способ спасти нас от суровой действительности.
Сейчас милиция не в почёте…
Максим Аверин: Да я людям надежду даю! Вы бы знали, что мне пишут люди и что говорят, особенно те, которые работают в этих в органах. Они говорят мне: «Спасибо. Ты мне вернул надежду, я верю снова в свою профессию». Подростки пишут: «Мы идём учиться на следователя!»
Как вы нашли себя в роли Глухарёва? Вы брали у кого-то консультации?
Максим Аверин: Я с трудом себе представляю артиста, который берёт консультации. Мне кажется, самое главное для артиста – это быть интересным. Здесь включаются и обаяние, и заразительность. А в какие уста, в какую роль это вложено – это уже другой вопрос. Роль – это не я. Мы пофантазировали, придумали вот такого персонажа Глухарёва.
И всё же, для многих россиян вы теперь воспринимаетесь как Глухарёв. Не страшно?
Максим Аверин: Если бы за моими плечами не было бы, на мой взгляд, интересных и удачных ролей в театре, а впереди – хороших предложений, я бы, наверное, с ума бы сошёл. Потому что моя жизнь складывается из работы. Это мой алтарь, моя святая любовь, и я всё для этого делаю. Я буду делать всё, чтобы вас удивлять. А я это сделаю (смеётся).
«Глухарь в кино» получился комиксовым, это специально?
Максим Аверин: Мы идём нога в ногу со временем. Нам не давали покоя лавры «Аватара», и мы решили быть тоже немножко нарисованными. 3D? О, конечно! Это следующий этап! А в 5D мы будем сидеть уже на коленях у зрителя.
Владимир Виноградов: Идея с комиксами родилась не случайно. Мы думали, как можно было бы оформить не столько похожую на жизнь, сколько фантазийную историю, и решили это сделать при помощи комиксов.
Когда мы готовились к картине, мне показалось, что герои Глухарева и Антошина, так или иначе вырастают, как из анекдотов про Петьку и Чапаева, в народные мифы. Думали, как оформить эту историю, и она вылилась в комиксы.
Ефим Любинский: Такой ход, уже неоднократно опробованный на Западе, в большей степени должен способствовать привлечению в кинотеатры молодежи.
В фильме упоминаются наркотики. То, что эта тема проходит как бы в шутку, означает, что вы решили не связываться с этой проблемой?
Максим Аверин: Это проблема не только наша. Это проблема всего мира. И она если и будет решена, то очень и очень не скоро. Поэтому мы всего лишь отмечаем болезнь, а решить её должны те люди, которые сидят в законодательных институтах.
В «Глухаре» (и в сериале, и в кино) много смешного. Такое ощущение, что вам самим было весело на съёмках.
Максим Аверин: По-моему, мы всё время смеялись. У нас это всё зафиксировано на камеру. Эти моменты режиссёр Владимир Виноградов собирает. Нам периодически попадает смешинка в рот, и такой «раскол» случается. Первую сцену во втором сезоне мы снимали минут сорок. Даже не одну сцену, а один кадр. Было невозможно собраться, ничего смешного не было… Ой, нет, было. Я упал за диван – и это спровоцировало всё. Ну казалось бы, что смешного: упал, поднялся? Но нас не могли после этого никак «собрать». Не подумайте, это я к молодёжи обращаюсь, мы ни на каких наркотиках не сидели. Нам просто было хорошо. «Кукрыниксы» какие-то!
На вопрос о надеждах на прокат, Алексей Рязанцев ответил, что, несмотря на то, что картина выходит в прокат одновременно с такими картинами, как «Кошмар на улице Вязов», второй неделей проката фильма «Железный человек 2» и продолжением проката фильма «сами знаете кого», они надеются собрать хорошую кассу. Фильм выйдет количеством 300+ копий во всех крупных киноплексах страны.
- Мы очень рассчитываем повторить успех наших зарубежных коллег, таких фильмов, как «Секретные материалы» и «Секс в большом городе» - сказал Рязанцев, пояснив, что эти полнометражные картины, собравшие значительную кассу в прокате, были созданы также на основе одноименных сериалов.
Картина «Глухарь в кино» выходит в широкий прокат 6 мая.

Дополнительные материалы по фильму:
Фоторепортаж с пресс-конференции
Трейлер
Интервью с Владиславом Котлярским

Макс Милиан
Фото Валерия Лукьянова
версия для печати
персоны
Максим АверинВладимир Виноградов (II)Илья КуликовЕфим ЛюбинскийДенис РожковАлексей РязанцевВиктория ТарасоваАлексей Шелыгин
фильмы
ГлухарьГлухарь в киноГлухарь-2Глухарь-3

фотографии >>
«Глухарь в кино». Пресс-конференция фотографии
«Глухарь в кино». Пресс-конференция фотографии
«Глухарь в кино». Пресс-конференция фотографии
«Глухарь в кино». Пресс-конференция фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Главный «ПУТЬ»
Главный «ПУТЬ»
Блокбастер "Путь" претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса по количеству спортсменов-чемпионов мира и призеров, участвовавших в съемках.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Александр Чевычелов
Екатерина Шенфельд
Максим Щёголев
Криспин Гловер
Брюс Кэбот
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Нина Фох
все родившиеся 20 апреля >>

Премьеры ТВ

В отражении тебя
19 апреля
Домашний
Родственные связи
19 апреля
Россия 1
Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен