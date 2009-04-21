Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Обитаемый остров. Схватка». Премьера

21 апреля
Все года

Хроника кино >>
21 апреля 2009
Премьера второго «Обитаемого острова», возможно, главного и единственного отечественного блокбастера на несколько лет вперед (тот самый пресловутый кризис) прошла в кинотеатре «Пушкинский». В отличие от первого «Острова», премьера которого была в «Октябре», собрать всех желающих посмотреть новое творение Федора Бондарчука в «Пушкинском» не удалось – и потому на подступах к кинотеатру было несколько десятков страждующих, выпращивающих приглашения у всех проходящих мимо.
Премьеру посетили решительно все отечественные звезды (от Филиппа Киркорова до Сергея Сельянова, от Михаила Швыдкого до Евгения Стычкина).
Перед показом фильма на сцену вышла съемочная группа (пара десятков человек) и почему-то перед выступленеим Федора Бондарчука пустили трейлер «Обитаемого острова: Схватка». Федор Сергеевич выглядел немного пришибленным и пытался как-то извиниться за первую часть. Что-то вроде "кому-то понравилось, кому-то нет". Затем режиссер представил всю съемочную группу, режиссера второй группы Резо Гигинейшвили, тот в свою очередь забыл несколько имен, а затем к микрофону выбежал самый энергичный – Андрей Мерзликин - и поздравил Петра Федорова с днем рождения. А Федор Бондарчук на прощание сообщил, что у Василия Степанова воспаление легких, и, поблагодарив решительно всех своих родственников, заявил, что на половину из них он равняется.
С самой картины ушла почти треть приглашенных (в основном бежали с бельэтажа, где сидела пресса и друзья друзей), а выходившие после показа, в основном, критиковали фильм и излишнюю расточительность создателей.

Олег Коронный
версия для печати
персоны
Алёна БондарчукСветлана БондарчукФёдор БондарчукЮлия БордовскихРезо ГигинеишвилиДмитрий ДибровФилипп КиркоровКонстантин КрюковГоша КуценкоТатьяна ЛазареваСергей МазаевАндрей МерзликинАлександр ОлешкоАлександр РоднянскийСергей СельяновАлексей СеребряковЮлия СнигирьВасилий СтепановЕвгений СтычкинАнтон ТабаковАркадий УкупникПётр ФёдоровЭвелина ХромченкоМихаил ШацМихаил Швыдкой
фильмы
Обитаемый островОбитаемый остров. Схватка

фотографии >>
«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

День рождения Госфильмофонда
День рождения Госфильмофонда
Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.
Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"
Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"
На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей. Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание».
Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...
Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...
"Ашик-Кериб" - последняя картина Сергея Параджанова. Рассказанные Лермонтовым приклю­чения "странствующего трубадура", проходящего через тысячу испытаний, чтобы найти свою возлюбленную, в переложении кинематографиста-жи­вописца, который свою камеру уподобил кисти, превращаются в изысканные картины, божествен­ные откровения.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Александр Ануров
Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Павел Кабанов
Вадим Кузнецов
Николай Сахаров
Пётр Фёдоров
Олег Хабалов
Чарльз Гродин
Энтони Куинн
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
Густав Холоубек
все родившиеся 21 апреля >>

Премьеры ТВ

Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1
Лучше, чем люди
22 апреля
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен