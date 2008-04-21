Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Блаженная»: Первый триумф

21 апреля
Все года

Хроника кино >>
21 апреля 2008
С 11 по 20 апреля прошел 41-й международный фестиваль независимого кино в Хьюстоне «Worldfest». Из 500 фильмов, представленных для участия в фестивале, только 15 участвовали в основном конкурсе.
14 и 15 апреля на кинофестивале «Worldfest» была представлена картина совместного российско-украинского производства «Блаженная» режиссера Сергея Струсовского, с блистательной игрой Даниила Страхова, Карины Разумовской, Галины Яцкиной, Ады Роговцевой. Фильм был номинирован на Гран-При и получил почетную серебряную награду «Silver Remi Award».
Президент фестиваля отметил, вручая награду, что это выдающийся российский фильм:
«Если новое российское кино будет представлено такими фильмами как "Блаженная", то его ждет большое будущее!»
Актриса, сыгравшая главную роль, - лучшая актриса.
«Worldfest» стартовал более 40 лет назад, в августе 1961 года, и сейчас является одним из крупнейших в Северной Америке фестивалей мирового независимого кино.
Основная цель Хьстонского кинофестиваля - признать выдающиеся работы в кино- и видеоискусстве, отметить мастерство их авторов. Некогда Золотой награды на «Worldfest» удостоился легендарный фильм Отара Иоселиани «И стал свет».
версия для печати
персоны
Карина РазумовскаяДаниил СтраховСергей СтрусовскийГалина Яцкина
фильмы
Блаженная

фотографии >>
«Блаженная»: Первый триумф фотографии
«Блаженная»: Первый триумф фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кинопанорама. Начало
Кинопанорама. Начало
До 1960-х годов существовало достаточно много телепередач, посвященных киноискусству: программы по истории кино, "Новости кино", творческие портреты известных режиссеров, операторов, актеров, передачи о зарубежном кинематографе.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Александр Ануров
Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Павел Кабанов
Вадим Кузнецов
Николай Сахаров
Пётр Фёдоров
Олег Хабалов
Чарльз Гродин
Энтони Куинн
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
Густав Холоубек
все родившиеся 21 апреля >>

Премьеры ТВ

Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1
Лучше, чем люди
22 апреля
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен