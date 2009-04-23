«Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды

анонс

30 сентября 2006 "Москвин опять плачет..." В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее.

8 мая 2006 Так начиналось "мыло"... ЦТ начинает демонстрацию бразильской "мыльной оперы" - "Рабыня Изаура". Этот сериал был снят в 70-х годах и ко времени первого показа в СССР его успели посмотреть даже в Китае.

17 сентября 2010 Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 20 марта 2007 года в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко состоялась Церемония вручения кинопремии «БЕЛЫЙ КВАДРАТ».