Президентом Гильдии продюсеров России стал Ренат Давлетьяров

На прошедшем 22 апреля в московском кинотеатре «Ролан» внеочередном заседании Гильдии продюсеров России состоялось избрание нового Президента Гильдии. Им стал генеральный директор компании «Интерфест» Ренат Давлетьяров
. После того, как эту должность оставил заместитель министра культуры России Александр Голутва
, обязанности Президента Гильдии временно исполнял Президент Фонда Ролана Быкова Армен Медведев
.
На ежегодном общем собрании, проходившем 25 февраля, членам Гильдии не удалось избрать нового президента. Никто из выдвинутых кандидатов не смог набрать необходимых по регламенту двух третей голосов, поэтому были назначены перевыборы.
Многие выступавшие на заседании отмечали, что основной задачей Гильдии продюсеров видят активную защиту профессиональных интересов, в особенности в период экономического кризиса. На пост главы профессионального сообщества инициативными группами были выдвинуты продюсеры Ренат Давлетьяров
и Сергей Сельянов
. После оглашения программы каждого из кандидатов и ответов на вопросы состоялось тайное голосование. По итогам голосования за Рената Давлетьярова
было подано 70% голосов членов Гильдии. Таким образом, избрание Президента Гильдии продюсеров России состоялось.
По словам Рената Давлетьярова
, он не сразу дал согласие баллотироваться на этот пост, поскольку работа в Гильдии потребует много времени и сил. Руководство Гильдией продюсеров ему предстоит совмещать с работой над собственными проектами.
Помимо продюсирования художественных фильмов (в его пакете картины «От 180 и выше»
, «Любовь-Морковь»
, «Индиго»
, «Юленька»
), Ренат Давлетьяров
является Генеральным продюсером международного кинофестиваля «Завтра»
, Генеральным продюсером фестиваля «Кино-Ялта», организатором Недель русского кино в Нью-Йорке, Берлине и Париже.
По словам нового Президента Гильдии, одними из первоочередных задач, стоящих на сегодняшний день перед этой организацией, он видит создание работоспособных механизмов по борьбе с видеопиратством и выработку ряда законодательных инициатив, в том числе, по поддержке российских кинотеатров.
На вчерашнем заседании Гильдии Продюсеров России также были избраны новые члены правления Гильдии. Собравшиеся практически единогласно поддержали кандидатуры Павла Лунгина
, Алексея Учителя
, Евгения Лейна
и Алексея Гуськова
, предложенные новым Президентом Гильдии.
Справки:
Ренат Давлетьяров
Получил высшее образование по специальности инженер-технолог. С 1985 по 1987 гг. работал в качестве постановщика декораций на киностудии «Мосфильм». С 1987 по 1989 гг. продолжил работу на киностудии, выполняя функции заместителя директора фильмов, а с 1989 года стал директором. С 1994 года руководил киностудией «Круг» киноконцерна «Мосфильм». В 1995 году стал исполнительным директором Московского международного кинофестиваля (ММКФ
). С 1997 года - генеральный директор компании «Интерфест». С 1999 по 2006 год - генеральный директор ММКФ. Продюсер Недель российского кино в Нью-Йорке (с 2001 года), Париже (с 2003 года), Берлине (с 2005 года). С 2006 года возглавляет Международный фестиваль продюсерского кино «Кино-Ялта». В 2007 г. учредил ежегодный международный кинофестиваль современного кино «Завтра»
.
Гильдия продюсеров России
Некоммерческое партнерство «Гильдия продюсеров России» было учреждено в 1996 г. На сегодняшний день в Гильдии состоят 100 физических и 14 юридических лиц. Одними из основных направлений деятельности Гильдии продюсеров являются: представление и защита интересов отрасли в государственных структурах на законодательном и исполнительном уровне, инициирование новых законодательных актов в сфере индустрии кино, регулирование взаимоотношений с другими профессиональным сообществами.
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