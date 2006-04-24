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Новый профсоюзный босс

24 апреля
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24 апреля 2006
Михаил Пореченков стал первым секретарем Союза кинематографистов России.
24 апреля на заседании секретариата Союза кинематографистов России его председатель Никита Михалков объявил об отставке своего многолетнего заместителя, первого секретаря СК Клима Лаврентьева.
Михаил Пореченков стал первым актером в этом кресле, к тому же по возрасту Пореченков гораздо моложе большинства членов правления союза. Ему предстоит заняться рутиной: решать вопросы общего руководства Союзом, а также накопившиеся проблемы социальной защищенности кинематографистов.
Возможно, его силы направят и на то, чтобы сделать Союз более привлекательным практически навсегда потерянного для Союза молодых кинематографистов. В планах Пореченкова – дать новую жизнь обветшавшему зданию Союза и Дома кино на Васильевской: «реконструировать и реорганизовать, его престижным местом, создать в нем современный фестивальный центр, перенести в него Музей кино».
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