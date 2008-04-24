"Ранетки" пощли в 11 класс

анонс

Известные российские актеры Егор Бероев и Валентин Гафт приняли участие в дубляже нового анимационного фильма «Приключения Десперо».

3 марта 2007

Петр Вельяминов: «Поводов арестовать меня не было никаких…»

Петр Вельяминов, потомок древнего аристократического рода прошел лагеря и там стал актером, а первой ролью в большом кино стала роль сельского коммуниста. По иронии судьбы, актер, осужденный за антисоветскую деятельность, вошел в историю как самый обаятельный большевик отечественного кино.