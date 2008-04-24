"Ранетки" пощли в 11 класс

24 апреля в Новокосино начались съемки второго сезона сериала «Ранетки
» на СТС. Сериал настолько популярен, что продюсеры решили порадовать многочисленных поклонников и снять продолжение истории о пяти школьницах.
Закончились летние каникулы и группа «Ранетки» опять в сборе, но надолго ли?
Пока Наташа
, закадычная подруга барабанщицы Леры
, отдыхала в Германии у своего отца, Лера нашла себе новых друзей и не хочет больше играть в группе. У Женьки
совсем не хватает времени на своих подруг - она влюбилась и теперь ее мысли целиком и полностью заняты Колей Платоновым
, мальчиком из параллельного класса. Лена
очень переживает: после чудесных летних каникул, которые она провела вместе с родителями и своим новорожденным братом, ей снова предстоит разлука с мамой и папой - их ждет новая командировка. Ане
тоже не до музыки, ей предстоит тяжелый выбор: Матвей
или Антон
, кому же принадлежит ее сердце?
«Ранетки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru
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