Предоставление отсрочки от призыва на один год будет являться нарушением указаний Закона СССР...

В феврале 1972 года руководство Творческого объединения «Время» вышло с ходатайством о выдвижении Никиты Михалкова на самостоятельную работу. Эта инициатива была необходима, поскольку Михалков считался начинающим режиссером и должен был получить разрешение от своих старших товарищей. Бюро режиссеров, посмотрев дипломную работу Михалкова «Спокойный день в конце войны», вынесло решение: ходатайство поддержать. В марте Министр кинематографии СССР А. Романов дал согласие на то, чтобы фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» был включен в тематический план на 1973 год, а сценарно-редакционная коллегия Главного управления художественной кинематографии вынесла свое положительное мнение по последнему варианту сценария «Свой среди чужих, чужой среди своих.». 14 марта 1972 года вышел приказ по объединению «Время», разрешающий Михалкову приступить к разработке режиссерского сценария. До того дня, как на съемочной площадке фильма «Свой среди чужих...» должна была прозвучать команда «Мотор!», оставались считанные месяцы, когда случилось непредвиденное.

На каком-то высоком совещании был поднят вопрос о том, что многие деятели культуры призывного возраста отлынивают от почетной обязанности — службы в рядах Вооруженных Сил. При этом прикрываются кто чем может: родственными связями, справками о различных болезнях и т.д. и т.п. В итоге Минобороны была спущена директива с самого «верха»: брать всех. В начале апреля повестка из военкомата пришла и Никите Михалкову. Над фильмом нависла угроза если не закрытия, то большой отсрочки.

За Михалкова попытался вступиться Генеральный директор «Мосфильма» Николай Сизов. 7 апреля он направил на имя министру обороны СССР А. Гречко телеграмму следующего содержания:

«Уважаемый Андрей Антонович!

Генеральная дирекция киностудии «Мосфильм» обращается к Вам с убедительной просьбой отсрочить на один год призыв и Советскую Армию актера и режиссера-постановщика т. Михалкова Н.С. В настоящее время Н.С. Михалков осуществляет постановку полнометражного художественного фильма и одновременно исполняет главную роль в другом фильме. Учитывая, что замена в таком фильме невозможна и отсутствие Н. Михалкова повлекло бы за собой серьезные нарушения производственной жизни «Мосфильма» в целом, прошу Вас не отказать в просьбе».

И вот 25 апреля 1972 года на «Мосфильм» пришел ответ:

«Михалкову Н.С. 21 октября 1972 года исполняется 27 лет, таким образом предоставление ему отсрочки от призыва на один год или зачисление его в запас будет являться нарушением указаний Закона СССР... Ст. 37 Закона СССР «О всеобщей воинской повинности» гласит: «призывники, не призванные по различным причинам в Вооруженные Силы в установленные сроки, призываются на действительную военную службу до достижения ими 27-летнего возраста».

Никита Михалков ушел в армию — на Камчатку. Там он служил в атомном подводном флоте, был в числе четырех участников зимнего похода на собаках по Чукотке. Этот поход был организован при поддержке ЦК ВЛКСМ и пролегал по маршруту, по которому 50 лет назад прошел отряд красноармейцев. Кандидатура Михалкова возникла в самый последний момент: в экспедицию должны были отправиться четыре человека - автор идеи Зорий Балаян, представитель Корякского национального округа, сотрудник аппарата Камчатского обкома комсомола и воин Петропавловского гарнизона. С первыми тремя проблем не было, а вот с воином возникли. Командование гарнизона наотрез отказалось выделять под это дело своих солдат, мотивируя тем, что «командование не может брать на себя ответственность разрешить принимать участие матросу или солдату в экспедиции, которая без страховки пойдет в экстремальных условиях Крайнего Севера». Никита Михалков сам изъявил согласие участвовать в подобном мероприятии. Поход начался поздней осенью 1972 года и продолжался несколько месяцев.



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино о войне"

М. Из-во "Алгоритм", из-во "Эксмо", 2005 год