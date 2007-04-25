Российские фильмы на кинофестивале "Tribeca"

анонс

Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема. Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали.

18 февраля 2007

Нежность существует без причин, как небо и стихи...

8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия". Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран.