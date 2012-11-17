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«Война и мир» - призы и награды

26 апреля
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26 апреля 1967
Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах. Фильм имел успех у зрителей, а пресс-конференция советской делегации собрала больше 200 журналистов. Кроме этого, впервые в Канне дирекция фестиваля устроила прием в честь советской делегации.

Призы и награды:
15 апреля 1969 года в Лос-Анджелесе, на церемонии вручения премии «Оскар» за 1968 год, фильм «Война и мир» был удостоен награды как лучший зарубежный фильм.
Большой приз фильму и диплом Людмиле Савельевой на IV МКФ в Москве в 1965 году.
Приз "Золотая голова Паленке" на VIII МКФ в Акапулько в 1965 году.
Почетные дипломы XXVI МКФ в Венеции (1965г.) и V Международного технического конкурса УНИАТЕК (1966г.).
"Жемчужный приз" за лучший фильм на конкурсе японской ассоциации любителей кино "Роэй" в 1966 году.
Почетный приз за сложные движения камеры на VII конгрессе МАНК в Праге в 1966 году.
Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева — лучшие актеры года по опросу журнала "Советский экран" (1966г.).
Первый приз Нью-йоркской ассоциации кинокритиков лучшему иностранному фильму и премия Ассоциации иностранной прессы Голливуда в 1968 году.
Приз Людмиле Савельевой на фестивале советских фильмов в Сорренто (1973г.).
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персоны
Сергей БондарчукЛюдмила СавельеваВячеслав Тихонов
фильмы
Война и мир

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