Назван самый прибыльный кинопроект года

анонс

10 февраля 2007

Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР

В 1984 году, благодаря настойчивым хлопотам руководства "Грузия-фильм" и друзей С. П. получает разрешение Госкино СССР снять фильм на киностудии "Грузия-фильм" — фильм "Легенда о Сурамской крепости".