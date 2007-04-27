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"Кадетство" кончится когда-то...

27 апреля
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27 апреля 2007
27 апреля прощли съемки последней серии 2 сезона полюбившегося зрителям драмеди «Кадетство», которое держало у экранов своих поклонников в будни в 20.00 не один месяц подряд.
Желающим попасть на площадку сериала не так просто это сделать. А героям выбраться в столицу удавалось редко. Сериал снимался в Твери, где и жили актеры и съемочная группа. Только в редкие выходные ребята могли съездить к родным и семье, а кто-то на учёбу или спектакль в одном из московских театров. А потом снова в Тверь – в «Кадетство».

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
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персоны
Кирилл ЕмельяновБорис КорчевниковАртём Терехов
фильмы
Кадетство. 2 сезон

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