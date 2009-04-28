«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера

28 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового кинокомикса «Люди Икс. Начало: Росомаха»
. Без особой помпы и мишуры - весь шик-блеск испарился вместе с Хью Джекменом
, который почти две недели назад представлял фильм столичной прессе.
Народу на показе было очень много, зрители во время просмотра сидели даже на ступеньках самого большого зала, предоставленного кинотеатром. Но на удивление практически отсутствовали звезды эстрады и кино - весна, как всегда, самая жаркая пора съемок. Быстро пробежали в кинозал Ираклий Пирцхалава, Прохор Шаляпин, Ирина Тонева и Павел Артемьев. Попозировали фотографам у плаката новых «Людей Икс»
ведущие Ольга Шелест и Ирена Понарошку. Мелькнул на секунду создатель «Первой любви»
Егор Дружинин. А по окончании просмотра была замечена среди веселых зрителей актриса Анна Терехова.
На самом же показе царило веселье. Каждая сцена вызывала одобрительный смех и комментарии, подобные фразе «Поэтому-то она и не спит вместе с ним». Никто не воспринимал всерьез злоключения Росомахи
, а порой люди откровенно скучали, бродя по залу или засыпая в положении эмбриона.
Фильм с одной стороны оправдал ожидания, но с другой - постановка экшн-сцен (и не только) навевала тоску и зевоту. Словно его делали, как пособие о том, как нужно снимать такие вещи. Порадовал лишь Виктор, сыгранный Ливом Шрайбером
, да бегающий гольем Росомаха
(еще один привет - вслед за смайликом на капоте - «Хранителям»
).
С рецензией
на новый фильм Гэвина Худа, выходящий в прокат 30 апреля, можно ознакомиться в разделе «Премьеры»
.
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