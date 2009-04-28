«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера

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6 января 2007

"Восхождение" Ларисы Шепитько

Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе.