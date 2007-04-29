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Итоги 1-го народного кинофестиваля "Post Factum"

29 апреля
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29 апреля 2007
В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ)в Москве 29 апреля, после заключительного показа фильма "Париж, я люблю тебя" завершился 1-ый народный кинофестиваль "Post Factum", стартовавший в рамках одноименной Кинопремии.
На победу в номинации "Лучший фильм 2006 года" было выдвинуто десять самых нашумевших кинокартин прошедшего года. Это лидеры по мировым кассовым сборам, призеры Каннского и XXVIII Московского международных кинофестивалей, обладатели премий "Оскар", "Золотой Глобус" и других кинонаград.
Традиционно, судьбу фильмов - участников крупнейших конкурсных программ решает несколько человек экспертного жюри. Главное же отличие проекта "Post Factum" состоит в том, что в качестве жюри выступают сами зрители.
По итогам зрительского голосования победителем в номинации "Лучший фильм 2006 года" признан российский фильм "Остров" Павла Лунгина. Среди объявленных номинантов на получение премии - это единственный фильм отечественного производства.
Согласно процентным показателям online - голосования на сайте www.pf.cdlart.ru, на интернет - ресурсах www.kp.ru, www.zvkino.ru, а также по результатам голосования на площадке ЦДЛ в дни фестивальных показов, фильм "Остров" лидирует - 26,8%, на втором месте фильм "Париж, я люблю тебя" - 18,1%, третью позицию занял фильм "Мемуары гейши" - 11,2%.
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фильмы
ОстровПариж, я люблю тебя

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