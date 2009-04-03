«Ника»: Победители

В Московском Театре Оперетты 3 апреля прошла XXII торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника»
. Лучшим отечественным фильмом признан мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги»
. Всего у этого номинанта четыре победы, в том числе, за лучшую работу звукорежиссера (Сергей Чупров), художника-постановщика (Владимир Гудилин) и художника по костюмам (Александр Осипов).
Остальные награды распределились следующим образом:
Лучший режиссер
- Алексей Герман-младший
(«Бумажный солдат»
)
Лучшая мужская роль
- Олег Долин
(«Дикое поле»
)
Лучшая женская роль
- Дарья Мороз
(«Живи и помни»
)
Лучший сценарий
- Петр Луцик
и Алексей Саморядов
(«Дикое поле»
, награждены посмертно)
Лучшая операторская работа
- Максим Дроздов
и Алишер Хамидходжаев
(«Бумажный солдат»
)
Лучшая музыка к фильму
- Алексей Айги
(«Дикое поле»
)
Лучшая мужская роль второго плана
- Роман Мадянов
(«Дикое поле»
)
Лучшая женская роль
- Анна Михалкова
(«Живи и помни»
)
Открытие года
- Валерия Гай Германика
(«Все умрут, а я останусь»
)
Лучший неигровой фильм
- «Анастасия» (реж. Виктор Лисакович)
Лучший анимационный фильм
- «Правдивая история о трех поросятах» (реж. Константин Бронзит)
Лучший фильм стран СНГ и Балтии
- «Райские птицы»
(Украина, реж. Роман Балаян
)
Премия «За честь и достоинство»
- кинорежиссер Алексей Герман-старший
Премия «За вклад в кинематографические науки, критику и образование»
- кинокритик Юрий Богомолов
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