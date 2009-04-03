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«Ника»: Победители

3 апреля
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3 апреля 2009
В Московском Театре Оперетты 3 апреля прошла XXII торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Лучшим отечественным фильмом признан мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги». Всего у этого номинанта четыре победы, в том числе, за лучшую работу звукорежиссера (Сергей Чупров), художника-постановщика (Владимир Гудилин) и художника по костюмам (Александр Осипов).

Остальные награды распределились следующим образом:

Лучший режиссер - Алексей Герман-младший («Бумажный солдат»)

Лучшая мужская роль - Олег Долин («Дикое поле»)

Лучшая женская роль - Дарья Мороз («Живи и помни»)

Лучший сценарий - Петр Луцик и Алексей Саморядов («Дикое поле», награждены посмертно)

Лучшая операторская работа - Максим Дроздов и Алишер Хамидходжаев («Бумажный солдат»)

Лучшая музыка к фильму - Алексей Айги («Дикое поле»)

Лучшая мужская роль второго плана - Роман Мадянов («Дикое поле»)

Лучшая женская роль - Анна Михалкова («Живи и помни»)

Открытие года - Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»)

Лучший неигровой фильм - «Анастасия» (реж. Виктор Лисакович)

Лучший анимационный фильм - «Правдивая история о трех поросятах» (реж. Константин Бронзит)

Лучший фильм стран СНГ и Балтии - «Райские птицы» (Украина, реж. Роман Балаян)

Премия «За честь и достоинство» - кинорежиссер Алексей Герман-старший

Премия «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» - кинокритик Юрий Богомолов
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персоны
Алексей АйгиРоман БалаянАлексей Герман (младший)Алексей ГерманВалерия Гай ГерманикаВладимир ГудилинОлег ДолинМаксим ДроздовПетр ЛуцикРоман МадяновАнна МихалковаДарья МорозАлексей СаморядовВалерий ТодоровскийАлишер Хамидходжаев
фильмы
Бумажный солдатДикое полеЖиви и помниРайские птицыСтиляги

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