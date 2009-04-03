«Трамвай «Желание» - на «Культуре»!

Телеканал «Культура» подготовил киноманам очень ценный подарок: к 85-летию со дня рождения выдающегося американского актера Марлона Брандо
в рубрике «Звезды Голливуда» 3 апреля зрители увидели легендарный фильм «Трамвай «Желание»
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Жизнь Марлона Брандо
, по сути своей, носит мифический характер.
Легенда с большой буквы. Родился 3 апреля 1924 года. 19 октября 1944 года дебют на Бродвее - «Трамвай "Желание"»
. Сенсация. «Да здравствует Сапата!», «В порту», «Дикарь», «Берег»… Все мыслимые и немыслимые награды...
«Последнее танго в Париже» - восторг публики и критиков.
«Крестный отец». «Я сделал ему предложение, от которого он не сумеет отказаться...»
. Элиа Казан: «Я в жизни встретил одного гениального актера – Брандо»
. Энтони Куин: «Я восхищаюсь талантом Марлона, но я не завидую боли, которая создала его»
. Джек Николсон: «Мы все дети Брандо. Он подарил нам нашу свободу»
. Ален Делон: «Когда не стало Брандо, мир так опустел, что в искусстве не осталось мечты…»
Когда Марлону Брандо
говорили, что он так и не смог реализовать свой огромный талант по-настоящему, он отвечал: «Я снимаюсь, только чтобы зарабатывать деньги, а эпитеты "великое" и "гениальное" оставим Рембрандту и Моцарту»
. Но один из главных символов американского кинематографа лукавил.
«Марлон Брандо – это одна из культовых фигур истории мирового кинематографа. Он осуществил своеобразную связь между театральной, кинематографической и актерской школой,
– делится своими впечатлениями о великой личности двадцатого столетия киновед Кирилл Разлогов. – Актер был одним из слушателей знаменитой «Актерской студии» Элиа Казана, где на основе специфически понятой системы Станиславского разработали специальную методику актерской игры. Марлон Брандо был первым в плеяде американских актеров, кто принял данную методику и воплотил ее на экране с наибольшей достоверностью. Ключевой картиной в этом плане оказалась экранизация пьесы американского драматурга Теннеси Уильямса «Трамвай "Желание"», снятая режиссером Элиа Казаном. Эта экранизация стала памятником классического Голливуда. Ни до, ни после эту пьесу на экране никто не смог воплотить настолько впечатляюще. В течение всей своей актерской биографии, включая и поздние роли, такие как дон Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец», Марлон Брандо оставался приверженцем системы Станиславского. И в этом плане его творческое наследие сочетает в себе наследие актерское, человеческое и общекультурное. Культовая фигура Марлона Брандо, его бесспорное актерское мастерство и безусловная харизма, пожалуй, не имеет себе равных»
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