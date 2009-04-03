«Трамвай «Желание» - на «Культуре»!

анонс

13 февраля 2012

SHORTЫ. Ветренная осень

Третий сезон фестиваля короткого кино SHORTЫ начинается осенью.

"SHORTЫ. Ветренная осень" – всего 10 фильмов и полтора часа переменного ветра, с порывами до 85 крон за ящик, переходящими в кофейный ураган.