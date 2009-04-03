Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Трамвай «Желание» - на «Культуре»!

3 апреля
Все года

Хроника кино >>
3 апреля 2009
Телеканал «Культура» подготовил киноманам очень ценный подарок: к 85-летию со дня рождения выдающегося американского актера Марлона Брандо в рубрике «Звезды Голливуда» 3 апреля зрители увидели легендарный фильм «Трамвай «Желание».
Жизнь Марлона Брандо, по сути своей, носит мифический характер.
Легенда с большой буквы. Родился 3 апреля 1924 года. 19 октября 1944 года дебют на Бродвее - «Трамвай "Желание"». Сенсация. «Да здравствует Сапата!», «В порту», «Дикарь», «Берег»… Все мыслимые и немыслимые награды...
«Последнее танго в Париже» - восторг публики и критиков.
«Крестный отец». «Я сделал ему предложение, от которого он не сумеет отказаться...». Элиа Казан: «Я в жизни встретил одного гениального актера – Брандо». Энтони Куин: «Я восхищаюсь талантом Марлона, но я не завидую боли, которая создала его». Джек Николсон: «Мы все дети Брандо. Он подарил нам нашу свободу». Ален Делон: «Когда не стало Брандо, мир так опустел, что в искусстве не осталось мечты…»
Когда Марлону Брандо говорили, что он так и не смог реализовать свой огромный талант по-настоящему, он отвечал: «Я снимаюсь, только чтобы зарабатывать деньги, а эпитеты "великое" и "гениальное" оставим Рембрандту и Моцарту». Но один из главных символов американского кинематографа лукавил.
«Марлон Брандо – это одна из культовых фигур истории мирового кинематографа. Он осуществил своеобразную связь между театральной, кинематографической и актерской школой, – делится своими впечатлениями о великой личности двадцатого столетия киновед Кирилл Разлогов. – Актер был одним из слушателей знаменитой «Актерской студии» Элиа Казана, где на основе специфически понятой системы Станиславского разработали специальную методику актерской игры. Марлон Брандо был первым в плеяде американских актеров, кто принял данную методику и воплотил ее на экране с наибольшей достоверностью. Ключевой картиной в этом плане оказалась экранизация пьесы американского драматурга Теннеси Уильямса «Трамвай "Желание"», снятая режиссером Элиа Казаном. Эта экранизация стала памятником классического Голливуда. Ни до, ни после эту пьесу на экране никто не смог воплотить настолько впечатляюще. В течение всей своей актерской биографии, включая и поздние роли, такие как дон Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец», Марлон Брандо оставался приверженцем системы Станиславского. И в этом плане его творческое наследие сочетает в себе наследие актерское, человеческое и общекультурное. Культовая фигура Марлона Брандо, его бесспорное актерское мастерство и безусловная харизма, пожалуй, не имеет себе равных».

Пресс-служба телеканала «Культура»
версия для печати
персоны
Марлон БрандоАлен ДелонЭлиа КазанЭнтони КуиннДжек НиколсонТеннесси Уильямс
фильмы
В портуВива, Сапата!ДикарьКрёстный отецПоследнее танго в ПарижеТрамвай "Желание"

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

SHORTЫ. Ветренная осень
SHORTЫ. Ветренная осень
Третий сезон фестиваля короткого кино SHORTЫ начинается осенью.
"SHORTЫ. Ветренная осень" – всего 10 фильмов и полтора часа переменного ветра, с порывами до 85 крон за ящик, переходящими в кофейный ураган.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Васильев
31 марта ушёл из жизни актёр Александр Васильев.
Виталий Жабовский
29 марта ушёл из жизни Виталий Жабовский.

День рождения >>

Андрей Вертоградов
Константин Гаёхо
Ольга Дегтярёва
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Глеб Подгородинский
Владимир Раутбарт
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Аманда Байнс
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Дженни Гарт
Дорис Дэй
Кэтрин МакКормак
Эдди Мёрфи
все родившиеся 3 апреля >>

Премьеры ТВ

90-е. Весело и громко
25 марта
СТС
Вокально–криминальный ансамбль
1 апреля
НТВ
На краю
1 апреля
Россия 1
Подкидыш
1 апреля
Первый канал
Как долго я тебя ждала
2 апреля
СТБ
Дама треф
5 апреля
ТВЦ
Белые рыцари
6 апреля
Первый канал
Не смей мне говорить "Прощай!
6 апреля
ТРК Украина
Окончательный приговор
6 апреля
ТВЦ
Анютины глазки
7 апреля
Россия 1
Коснувшись сердца
7 апреля
ТРК Украина
Тайная любовь
8 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен