«Десять зим». Завершение съемок

анонс

18 февраля 2013 Directors Lounge: Берлин-Петербург С 15 по 19 октября 2008 впервые в Санкт-Петербург приехали организаторы знаменитого берлинского фестиваля Directors Lounge.

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".

4 марта 2009 Закончились съемки фильма «Беглянки» 17 февраля 2007 года закончился съемочный период кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки фильма проходили в деревне и на аэродроме под Серпуховым, а также в московском артистическом кафе «Бар Люба».