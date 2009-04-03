«Десять зим». Завершение съемок

В Италии завершились съемки российско-итальянского проекта «Десять зим»
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В основе сюжета – сложные отношения мужчины и женщины, молодых людей, которые долгие годы ищут свою любовь. Съемки проходили в Венеции, в Москве и в Риме, где снимался и наш замечательный актер Сергей Никоненко
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Сергей Петрович
поделился впечатлениями от работы в Италии, где до этого ему
приходилось только отдыхать: «Я обожаю эту страну, объездил ее всю вдоль и поперек. Осталось только выучить язык, и буду чувствовать себя как дома. На съемках, конечно, приходилось пользоваться услугами переводчика, но от этого они не были менее приятными. Мне очень понравилась группа. Было приятно работать с молодым режиссером. Это его первая картина, но он очень трепетно относится к ней. Это всегда располагает. Мне кажется, он знает, что делает. Я, к сожалению, не смотрел фильмов Марко Онорато, но знаю, что он признанный оператор с мировым именем. Чувствуется рука мастера. Съемки проходили в уютной и спокойной атмосфере»
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Остались довольны и продюсеры фильма, российская компания «Юнайтед Филм Компани». Ульяна Ковалева, продюсер картины, говорит, что «сегодня мы закончили снимать фильм, и очень довольны процессом работы. Это бесценный опыт совместных съемок, который обогатил и итальянскую группу, и русскую. Мы многому научились у итальянцев, да и они, надеюсь, кое-чему научились у нас. Итальянцы не часто снимают кино в России, тем более с участием российских актеров. Сейчас уже начался монтажно-тонировочный период, он продлится все лето, а в октябре мы планируем выпустить фильм в прокат. Также, в планах есть и фестивали, но пока рано говорить, на какой именно из известных мировых фестивалей попадет фильм. Спасибо всем участникам проекта за удивительную способность понимать друг друга, которую они обрели во время напряженной работы над фильмом»
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В фильме «Десять зим»
помимо итальянских актеров снялись и российские: Сергей Никоненко
, Сергей Жигунов
, Любовь Зайцева
и др. Оператор картины Марко Онорато знаком российскому зрителю по фильму «Гоморра»
, лауреату Каннского фестиваля в 2008 году.
В российский прокат фильм «Десяти зим»
выйдет осенью 2009 года.
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