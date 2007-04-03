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Музей Кино + ЦДХ = Андрей Тарковский

3 апреля
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3 апреля 2007
Государственный центральный музей кино, Международный Фонд имени Андрея Тарковского и Центральный дом художника в рамках проекта "Музей кино в ЦДХ"
3–11 апреля 2007 в Киноконцертном зале ЦДХ провели ретроспективу фильмов Андрея Тарковского, посвященную 75-летию со дня рождения режиссера.
Благодаря Международному Фонду имени Андрея Тарковского и при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии отреставрированы исходные материалы фильмов "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение" и отпечатаны новые, безупречные по качеству, позитивные копии, которые были показаны в рамках ретроспективы "8 1/2 фильмов Андрея Тарковского". На ретроспективе Музея кино зрители получили возможность первыми увидеть и услышать произведения Тарковского в том виде, в котором задумал и создал их автор.
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персоны
Андрей Тарковский
фильмы
Андрей РублёвЖертвоприношениеЗеркалоИваново детствоКаток и скрипкаНостальгияСолярисСталкер

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Музей Кино + ЦДХ = Андрей Тарковский фотографии
Музей Кино + ЦДХ = Андрей Тарковский фотографии
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